Колумбийцы разгромили сборную Польши в матче ЧМ-2018

Сборная Колумбии разгромила команду Польши в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Колумбии. Встреча группы H прошла на «Казань-Арене» . Стадион посетили 42 873 зрителя, что стало рекордом.

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Счет в матче на 40-й минуте открыл защитник сборной Колумбии Ерри Мина. На 70-й минуте мяч в ворота соперника отправил нападающий Радамель Фалькао, а спустя всего пять минут гол забил полузащитник Хуан Куадрадо.



По итогам матча колумбийцы набрали три очка и поднялись на третье место в группе. Сборная Польши, не набравшая ни одного очка в двух матчах, лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата. Первое место в группе делят команды Сенегала и Японии (по 4 очка).



В заключительном туре группового этапа польской команде предстоит встретиться с японцами, а сборной Колумбии с Сенегалом. Матчи пройдут 28 июня в Волгограде и Самаре.



