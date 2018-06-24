Шоколадную фигуру Месси показали в Подмосковье

Шоколадный торт — копию футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси представили в подмосковных Бронницах в день его рождения.
Во время чемпионата мира сборная Аргентины, капитаном которой является Месси, базируется в подмосковных Бронницах, в перерывах между матчами команда тренируется на базе СДЮСШОР имени Сыроежкина. Сегодня Месси исполнился 31 год.
Как отмечает ТАСС, сам торт выполнен в виде футбольного поля весом 150 кг, в центре которого располагается 170-сантиметровая фигура футболиста в натуральную величину. По словам главного кондитера Дарьи Малкиной, на создание шоколадной скульптуры ушло шесть дней.
Дарья Малкина: «Мы случайно узнали, что во время проведения чемпионата мира по футболу известный футболист Лионель Месси будет отмечать свой главный праздник, поэтому решили сделать ему такой подарок, недалеко от тренировочной базы аргентинской команды. Сама фигура весит около 60 кг, на создание фигуры ушло шесть полных дней».
Изначально фигуру хотели передать футболисту, однако представители Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) настояли на том, чтобы фигура была передана в Музей истории города Бронницы. После презентации фигуры основой торта — футбольным полем — смогли угоститься все желающие. Стоит отметить, что именинник без подарка не остался: футболисту была передана точная копия Кубка мира по футболу весом в 3,5 кг, выполненная из Гжели.
Представители AFA поблагодарили кондитеров и жителей города, отметив, что Россия всегда славилась гостеприимством и широкой душой.
Как отмечает ТАСС, сам торт выполнен в виде футбольного поля весом 150 кг, в центре которого располагается 170-сантиметровая фигура футболиста в натуральную величину. По словам главного кондитера Дарьи Малкиной, на создание шоколадной скульптуры ушло шесть дней.
Дарья Малкина: «Мы случайно узнали, что во время проведения чемпионата мира по футболу известный футболист Лионель Месси будет отмечать свой главный праздник, поэтому решили сделать ему такой подарок, недалеко от тренировочной базы аргентинской команды. Сама фигура весит около 60 кг, на создание фигуры ушло шесть полных дней».
Изначально фигуру хотели передать футболисту, однако представители Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) настояли на том, чтобы фигура была передана в Музей истории города Бронницы. После презентации фигуры основой торта — футбольным полем — смогли угоститься все желающие. Стоит отметить, что именинник без подарка не остался: футболисту была передана точная копия Кубка мира по футболу весом в 3,5 кг, выполненная из Гжели.
Представители AFA поблагодарили кондитеров и жителей города, отметив, что Россия всегда славилась гостеприимством и широкой душой.
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