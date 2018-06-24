    Ребенок утонул в пруду на северо-востоке Москвы

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    Ребенок утонул в пруду на северо-востоке Москвы

    Ребенок утонул в пруду на <nobr>северо-востоке</nobr> Москвы

    В Джамгаровском пруду на территории Лосиноостровского района столицы утонула девочка 2005 года рождения.

    Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах города, ЧП произошло на Стартовой улице на берегу Джамгаровского пруда.

    Из сообщения источника: «На берегу пруда играли девочки. Одна из них, 2005 года рождения, оступилась и упала в воду. Вызванные очевидцами спасатели не обнаружили ребенка на поверхности воды. Тело девочки подняли из пруда прибывшие водолазы».

    На месте происшествия помимо спасателей находятся сотрудники полиции, медики и психологи. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

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