    Моторная лодка в Перми врезалась в причал: видео. корабли и суда, Пермь, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМоторная лодка в Перми врезалась в причал: видео

    Моторная лодка в Перми врезалась в причал: видео

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    Моторная лодка в Перми врезалась в причал: видео

    Моторная лодка в Перми врезалась в причал: видео

      На реке Кама в Ленинском районе Перми моторная лодка врезалась в причал. Погиб один человек.

      ЧП на набережной «Пермь-1» произошло сегодня. Двое мужчин плыли на моторной лодке «Казанка-М» по Каме. Из-за неисправности двигателя они потеряли управление, а лодка повернула к берегу.

      Мужчины на ходу выпрыгнули из лодки, а судно врезалось в причал. Момент столкновения попал на видео.

      Как сообщили в уральском следственном управлении на транспорте, одному из мужчин удалось доплыть до берега, а второй утонул. На место происшествия выехали следовали, они проводят проверку и выясняют все детали случившегося. По предварительным данным, на берегу никто не пострадал.

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