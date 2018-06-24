Моторная лодка в Перми врезалась в причал: видео

На реке Кама в Ленинском районе Перми моторная лодка врезалась в причал. Погиб один человек.
ЧП на набережной «Пермь-1» произошло сегодня. Двое мужчин плыли на моторной лодке «Казанка-М» по Каме. Из-за неисправности двигателя они потеряли управление, а лодка повернула к берегу.
Мужчины на ходу выпрыгнули из лодки, а судно врезалось в причал. Момент столкновения попал на видео.
Как сообщили в уральском следственном управлении на транспорте, одному из мужчин удалось доплыть до берега, а второй утонул. На место происшествия выехали следовали, они проводят проверку и выясняют все детали случившегося. По предварительным данным, на берегу никто не пострадал.
Мужчины на ходу выпрыгнули из лодки, а судно врезалось в причал. Момент столкновения попал на видео.
Как сообщили в уральском следственном управлении на транспорте, одному из мужчин удалось доплыть до берега, а второй утонул. На место происшествия выехали следовали, они проводят проверку и выясняют все детали случившегося. По предварительным данным, на берегу никто не пострадал.
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