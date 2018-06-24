Живой товар: обнищавшие украинцы задаром продают органы богатым европейцам

Необычный способ заработка приобретает популярность из-за сложной экономической ситуации на Украине.

460 медицина

трансплантология

Украина

Николай нелегально продал свою почку, то есть стал донором через черных трансплантологов. Говорит, потерял работу, долго никуда не мог устроиться, влез в долги, набрал кредитов, в итоге ему начали угрожать коллекторы.



Николай, донор: «Начал искать, лазить по медицинским форумам, оставил комментарий с вопросом, а если вдруг, сколько это может стоить? И через пару недель, я уже не помню точно сколько времени прошло, написали мне, что, если я действительно хочу или могу продать свою почку — мог бы сильно помочь человеку».



В Интернете десятки сайтов, на которых сотни сообщений — все истории похожи одна на другую: срочно нужны деньги. В основном предлагают продать почку или часть печени. Охотники за таким товаром действуют аккуратно: ведут переписку, созваниваются. По словам Николая, с ним так общались около двух недель. И только потом назначают донору личную встречу.



15 тысяч долларов — средняя цена за почку на черном рынке. За часть печени предлагают больше, около 50 тысяч. Понятно, для тех, кто решается лечь под скальпель, это огромные деньги. На самом же деле, по меркам этого черного бизнеса, люди продают свои органы фактически даром.



Эдуард Багиров, правозащитник: «Посредники в основном заработают гораздо больше, нежели сам донор и тот же хирург. Заказчиками, как правило, выступают обеспеченные граждане Евросоюза».



Подробнее — материале корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.