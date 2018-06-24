    Воссоединение Виктории Дайнеко и ее бывшего мужа началось с покупки трусов. браки и разводы, знаменитости, музыка и музыканты, семья, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоссоединение Виктории Дайнеко и ее бывшего мужа началось с покупки трусов

    Воссоединение Виктории Дайнеко и ее бывшего мужа началось с покупки трусов

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    Воссоединение Виктории Дайнеко и ее бывшего мужа началось с покупки трусов

    Воссоединение Виктории Дайнеко и ее бывшего мужа началось с покупки трусов

    Воссоединение Виктории Дайнеко и ее бывшего мужа началось с покупки трусов

      Виктория Дайнеко покупает трусы бывшему мужу. 23-летний барабанщик Дмитрий Клейман признался: певица, с которой он уже год как в разводе, лично подбирает ему нижнее белье.

      Дмитрий Клейман: «Мы были в торговом центре, и мне почему-то захотелось купить трусы. Я говорю: помоги выбрать, ну, на этом все началось».

      В шоу-бизнесе теперь гадают: неужели бывшие супруги снова вместе? Еще недавно 31-летняя Дайнеко сравнивала барабанщика с птицей, которая чуть что прячет голову в песок, жаловалась на то, что бывший редко видит их общую дочь, и сетовала на маленькие алименты в 15 тысяч рублей в месяц. Дайнеко привыкла и себе ни в чем не отказывать.

      Виктория Дейнеко, певица: «Я говорю: я вышла за муж за страуса и пустила его на юбки, поэтому приходится отрабатывать. Как-то так совпало в моей жизни!»

      Бывший не теряет надежду вернуться. Клейман после расставания с Дайнеко уже пробовал построить новые отношения с переводчицей Дашей. Девушка оказалась полной противоположностью певицы.

      Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!».

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