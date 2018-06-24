    Ревва, Пригожин и Лолита погрязли в судебных тяжбах. знаменитости, Милявская Лолита, музыка и музыканты, суды, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРевва, Пригожин и Лолита погрязли в судебных тяжбах

    Ревва, Пригожин и Лолита погрязли в судебных тяжбах

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    Ревва, Пригожин и Лолита погрязли в судебных тяжбах

    Ревва, Пригожин и Лолита погрязли в судебных тяжбах

    Ревва, Пригожин и Лолита погрязли в судебных тяжбах

      Александра Ревву заподозрили в воровстве. Начинающий певец из Сочи Руслан Кагарманов утверждает: Александр Ревва наглым образом увел у него «Чику».

      Пародист рассказывает: он еще два года назад написал песню, разместил произведение на просторах Интернета и вдруг услышал ее в исполнении знаменитого земляка Реввы.

      Руслан Кагарманов, певец: «На данный момент мою песню исковеркали, переделали и сделали ее просто беспонтово, беспонтово».

      Александр Ревва от таких обвинений теряет дар речи. Он не успел даже снять клип на новую песню, а его уже подозревают в воровстве. Начинающий певец уже подал на Ревву иск в суд за нарушение авторских прав. Первое заседание назначено на середину июля.

      Александр Ревва, шоумен: «Если парень хочет как-то там пиара, то у меня на самом деле хватит популярности всем, хотите вам дам?»

      Ревву как никто понимает продюсер Иосиф Пригожин. Вот уже два года он судится с композитором Максимом Ивановым. Пригожин возмущен: шесть лет назад он купил у композитора музыку, заключил договор, тому платили авторские. Причем песню под Валерию переделал талантливый аранжировщик, и от первоначальной версии не осталось и следа. Срок договора истек, а Иванов до сих пор требует с продюсера деньги, причем немалые.

      Иосиф Пригожин, продюсер: «Он попросил миллион долларов. Вы представляете такого автора, сумасшедшего».

      В судебных разборках погрязла и Лолита. Певица тоже винит себя: она не глядя подмахнула договор со своим теперь уже бывшим продюсером и подругой Еленой Кипер.

      Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!».

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