Ревва, Пригожин и Лолита погрязли в судебных тяжбах

Александра Ревву заподозрили в воровстве. Начинающий певец из Сочи Руслан Кагарманов утверждает: Александр Ревва наглым образом увел у него «Чику».
Пародист рассказывает: он еще два года назад написал песню, разместил произведение на просторах Интернета и вдруг услышал ее в исполнении знаменитого земляка Реввы.
Руслан Кагарманов, певец: «На данный момент мою песню исковеркали, переделали и сделали ее просто беспонтово, беспонтово».
Александр Ревва от таких обвинений теряет дар речи. Он не успел даже снять клип на новую песню, а его уже подозревают в воровстве. Начинающий певец уже подал на Ревву иск в суд за нарушение авторских прав. Первое заседание назначено на середину июля.
Александр Ревва, шоумен: «Если парень хочет как-то там пиара, то у меня на самом деле хватит популярности всем, хотите вам дам?»
Ревву как никто понимает продюсер Иосиф Пригожин. Вот уже два года он судится с композитором Максимом Ивановым. Пригожин возмущен: шесть лет назад он купил у композитора музыку, заключил договор, тому платили авторские. Причем песню под Валерию переделал талантливый аранжировщик, и от первоначальной версии не осталось и следа. Срок договора истек, а Иванов до сих пор требует с продюсера деньги, причем немалые.
Иосиф Пригожин, продюсер: «Он попросил миллион долларов. Вы представляете такого автора, сумасшедшего».
В судебных разборках погрязла и Лолита. Певица тоже винит себя: она не глядя подмахнула договор со своим теперь уже бывшим продюсером и подругой Еленой Кипер.
Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!».
Руслан Кагарманов, певец: «На данный момент мою песню исковеркали, переделали и сделали ее просто беспонтово, беспонтово».
Александр Ревва от таких обвинений теряет дар речи. Он не успел даже снять клип на новую песню, а его уже подозревают в воровстве. Начинающий певец уже подал на Ревву иск в суд за нарушение авторских прав. Первое заседание назначено на середину июля.
Александр Ревва, шоумен: «Если парень хочет как-то там пиара, то у меня на самом деле хватит популярности всем, хотите вам дам?»
Ревву как никто понимает продюсер Иосиф Пригожин. Вот уже два года он судится с композитором Максимом Ивановым. Пригожин возмущен: шесть лет назад он купил у композитора музыку, заключил договор, тому платили авторские. Причем песню под Валерию переделал талантливый аранжировщик, и от первоначальной версии не осталось и следа. Срок договора истек, а Иванов до сих пор требует с продюсера деньги, причем немалые.
Иосиф Пригожин, продюсер: «Он попросил миллион долларов. Вы представляете такого автора, сумасшедшего».
В судебных разборках погрязла и Лолита. Певица тоже винит себя: она не глядя подмахнула договор со своим теперь уже бывшим продюсером и подругой Еленой Кипер.
Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!».
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