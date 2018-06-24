Во Львове один человек стал жертвой нападения на цыганский лагерь

Инцидент произошел на окраине города. Группа неизвестных людей в масках напала на лагерь, в котором проживают цыгане.Выехавшие на место ЧП полицейские пресекли беспорядки и задержали семь человек. В результате нападения один человек погиб, еще четверо получили травмы.: «Полицейские прекратили правонарушения и задержали семь человек, причастных к нападению. Из-за нападения один человек погиб, еще четверо травмированы».