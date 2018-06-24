    Во Львове один человек стал жертвой нападения на цыганский лагерь

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    Во Львове один человек стал жертвой нападения на цыганский лагерь

    Во Львове один человек стал жертвой нападения на цыганский лагерь

    Во Львове выясняют обстоятельства нападения на лагерь цыган. Жертвой инцидента стал один человек, еще четверо получили травмы.

    Инцидент произошел на окраине города. Группа неизвестных людей в масках напала на лагерь, в котором проживают цыгане.

    Выехавшие на место ЧП полицейские пресекли беспорядки и задержали семь человек. В результате нападения один человек погиб, еще четверо получили травмы.

    Полиция Украины: «Полицейские прекратили правонарушения и задержали семь человек, причастных к нападению. Из-за нападения один человек погиб, еще четверо травмированы».

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