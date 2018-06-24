Почему в России летом до сих пор отключают горячую воду

Почему в Европе горячая вода есть круглый год, а у нас коммунальщики дрессируют даже звезд? Сколько еще они будут испытывать на прочность водопровод, ставя под угрозу наши жизни?

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лето

Репортеры программы «НашПотребНадзор» выяснили, откуда взялась эта отвратительная традиция у чиновников ЖКХ устраивать нам летом ледниковый период. Как получить за это компенсацию? Почему в Европе такой проблемы нет вовсе? А если воду не отключают, зато напор тонкой струйкой — с этим как быть?



Летом горячую воду отключают для проверки труб и тепломагистралей на предмет повреждений. Но, если на все коммунальщикам нужно всего 15 минут, то почему же краны пересыхают где на 15 дней, а где и на все лето?



Наталья Пальчевская, инженер-строитель: «Потому что существует ряд подготовительных мероприятий. Но отключается же не один дом, а целый куст. То есть у данного ЦТП подключены два, три, пять домов».



Но сколько бы домов ни было, по санитарным нормам, эти работы не могут длиться дольше 14 суток. А на деле многие до сих проводят летние месяцы как в каменном веке, забывая о том, что в России вообще есть такое благо, как горячая вода.



Тем, кто все лето сидит без горячей воды, юристы советуют жаловаться в прокуратуру, жилищную инспекцию и другие надзорные органы, которые обязаны повлиять на нерасторопных коммунальщиков. Впрочем, юристы и сами признают, что в законе о нормах подачи горячей воды есть большая брешь. Сроки ремонта могут быть увеличены, если предстоит латать очень большой и сложный участок.



Процент износа водопровода год от года растет. А чтобы медленно, но верно выходить из этого положения, Росстат рекомендует ежегодно менять хотя бы 4% сетей. Но меняют в два раза меньше, потому что боятся спровоцировать революцию совсем иного толка.



Но хорошие новости все же, кажется, есть. В министерстве жилищно-коммунального хозяйства обещают, что скоро подготовка труб с горячей водой к зиме будет проходить в два раза быстрее. Сделать это поможет грамотное перераспределение нагрузок с одного участка на другой.



Подробности — в видеоматериале.



