Футболисты и тренер пропали в пещере в Таиланде

11 спортсменов и их тренер потерялись в пещере Кхао Луанг, которая находится в таиландском городе Хуанхин. Команда спасателей ведет поиски.
По данным издания Bangkok post, накануне вечером около 19:00 сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и 11 велосипедов, а также рюкзаки, футбольную обувь и другой спортивный инвентарь. Они связались с местным спортивным клубом и выяснили, что найденные вещи принадлежат игрокам и тренеру.
Позднее появились показания свидетелей, которые сообщили, что видели, как 12 человек зашли в пещеру, знаменитую своими сталактитами и сталагмитами. Сотрудники парка попытались найти спортсменов самостоятельно, они прошли вглубь примерно на три километра. Но им пришлось вернуться, так как начался дождь, который мог заблокировать выход из пещеры.
Спасательная команда с необходимым оборудованием прибыла на место только сегодня утром. Поисковая операция продолжается.
Позднее появились показания свидетелей, которые сообщили, что видели, как 12 человек зашли в пещеру, знаменитую своими сталактитами и сталагмитами. Сотрудники парка попытались найти спортсменов самостоятельно, они прошли вглубь примерно на три километра. Но им пришлось вернуться, так как начался дождь, который мог заблокировать выход из пещеры.
Спасательная команда с необходимым оборудованием прибыла на место только сегодня утром. Поисковая операция продолжается.
Комментарии