    Владелец кафе в Киеве расстрелял посетителей

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    Владелец кафе в Киеве расстрелял посетителей

    Владелец кафе в Киеве расстрелял посетителей

    Конфликт возник между владельцем кафе в Киеве и посетителями, хозяин заведения застрелил одного человека, другого ранил.

    Как сообщила пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины, сообщение о стрельбе на Оболонской набережной поступило около полуночи.

    Из сообщения полиции: «Когда полицейские прибыли на место происшествия, выяснилось, что между владельцем и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения застрелил обидчика, еще одного — ранил (его с огнестрельными ранениями доставили в больницу, где оказывают медицинскую помощь)».

    По данным полиции, стрелявшего задержали, с места происшествия изъяли пистолет Макарова и стреляные гильзы. Правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

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