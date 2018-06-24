Летевший из Новосибирска в Анталью самолет экстренно сел в Казахстане

Самолет Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus, летевший из Новосибирска в Анталью, совершил аварийную посадку в аэропорту казахстанского города Атырау.

Как сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, «сегодня в 10:03 (07:03 мск) от воздушного судна Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus, следовавшего по маршруту Новосибирск — Анталья, поступило сообщение об отказе двигателя».



Из сообщения пресс-службы: «Экипаж принял решение об аварийной посадке в аэропорту Атырау».



Отмечается, что в 10:20 (07:20 мск) посадка воздушного судна была благополучно совершена. На его борту находились 190 пассажиров и шесть членов экипажа.