Шесть тысяч школьников из разных регионов отметили выпускной в Кремле

В Кремле наградили лучших из лучших — победителей премии «Выпускник года». В столицу приехали шесть тысяч теперь уже бывших школьников. Встречали их, как настоящих звезд. Особую программу подготовил столичный парк Горького.

Для выпускников-2018 в этот вечер, кажется, вообще все двери открыты. Да что там двери, даже ворота Никольской башни Кремля специально для них отворили на один вечер.



Владислав Дидух, выпускник: «Это день очень ответственный для нас и значимый, потому что 11 лет учились. Этот день действительно должен запомниться на всю оставшуюся жизнь».



Выпускник: «Реально мы сейчас делаем шаг во взрослую жизнь. Можно сказать, детство догуливаем последний день. Завтра начнутся проблемы, поступление, сейчас, можно сказать, последний денек беззаботного детства. Сейчас, кроме счастья, радости, позитивных воспоминаний о детстве и школьной жизни, наверное, ничего».



В такой день не принято грустить. Но нельзя не вспомнить подвиг предков. Большой 14-часовой развлекательный марафон открыли памятной церемонией. Выпускники возложили цветы к могиле неизвестного солдата.



Нарядам вчерашних школьников могут позавидовать мировые подиумы. Подготовка к главному вечеру их жизни, признаются выпускники, началась еще в январе. Поиск подходящих костюмов, подготовка макияжа и причесок. И пускай за образы пришлось выложить не одну тысячу, ради такого вечера никаких денег не жалко.



Тана Шова: «Настроение великолепное. Праздник волшебный. Спасибо огромное организаторам. Этот выпускной будет самым лучшим. Мы надеемся, он нам запомнится на всю жизнь».



Более шести тысяч человек со всей России — будущие врачи, юристы, экономисты. Это балл для лучших представителей своего поколения.



На один вечер центр столицы чемпионата Мира отдан не болельщикам. Выпускники гуляют по всей Москве. В Кремле, парке Горького, на главной площади страны и еще в сотнях мест — молодые люди с праздничными лентами встречают главный рассвет своей только начинающейся взрослой жизни.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Александра Терёхина.