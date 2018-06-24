Сражающемуся с ДЦП Герману нужны средства на курс реабилитации

Родители шестилетнего Германа из Тверской области мечтают увидеть, как их сын самостоятельно сделает первый шаг и громко скажет «мама». У ребенка ДЦП. Он перенес уже несколько операций, а сейчас появилась надежда на восстановление. Правда, для этого нужно пройти специальные курсы реабилитации, и тут все упирается в деньги. Все скромные сбережения семья уже давно потратила на лечение сына.

Родители мечтают, что когда-нибудь он сможет сказать «мама» и «папа». Пока для Германа это непосильная задача. До четырех лет он даже голову держать самостоятельно не мог, а теперь начал подниматься, но не без помощи.



От рождения у Германа ДЦП и жесткие приступы эпилепсии. Лекарства не помогали, и мальчику сделали уже две операции на мозге. В сущности, это удаление очагов, которые вызывают эпилепсию. После второй приступы прекратились, но теперь ему необходима колоссальная реабилитация.



Кристина Бутурлинская, мама: «Правая сторона всегда в напряжении. Левая работает. То есть правая сторона мозга начинает брать функции всего тела — нам объясняли в Бурденко. Он иногда если что-то делает левой ручкой, правая копирует движения, потому что одна сторона мозга работает на все тело».



Детский велотренажер дома — его совсем не хватает для развития Германа. Он даже ноги на педалях держать не может, приходиться привязывать. Нужны профессиональные курсы, и тогда у Германа будет шанс.



Мохов Константин, главный врач ЦРиАФ «Вместе с мамой», детский невролог и эпилептолог, к. м.н.: «Мы стараемся через все возможные центры запустить зрение, слух. Будет работать логопед интенсивно, дефектолог, и соответственно двигательную сферу мы тоже не будем забывать. Гимнастика, нагрузочный костюм».



Пока же шестилетнего ребенка во двор вывозят на коляске, как совсем маленького. Но и это уже хорошо. На качели держится почти сам. После второй операции на мозге папа с мамой начал хоть во что-то верить. Курсы в центре реабилитации Герману нужны каждый квартал.



Чтобы помочь Герману, отправьте СМС на короткий номер 3949 с суммой пожертвования цифрами. Например: 300.