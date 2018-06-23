Отец Дениса Черышева рассказал НТВ, как воспитать звезду футбола

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

, ведущий «Центрального телевидения»: «Нашу сборную до мундиаля не пинал только ленивый, а теперь те же самые люди готовы носить наших парней на руках. Не перехвалят, не сглазят, надеюсь. С точки зрения стратегии, на кого нам лучше выйти в 1/8 финала?»: «На самом деле замечательно, что у нас проходит такой праздник, как чемпионат мира. Это в первую очередь. Во-вторых, мы очень много критиковали нашу сборную, говорили, что она не выйдет из группы. Сейчас мы уже наоборот начинаем думать, кто же нам достанется (в 1/8 финала — ред.). На самом деле, без разницы. Наша команда очень хорошо подготовилась к плей-офф. Я думаю, что сейчас главное, в каком состоянии находятся ребята. Для них важное — уверенность и раскрепощенность».: «Расскажите же, как сделать из сына настоящую звезду футбола? Есть какой-то готовый рецепт? Вы-то точно знаете».: «О звездах мы пока не говорим, на самом деле есть другие футболисты мирового уровня, как Месси, Роналду и Неймар, который вчера продемонстрировал шикарную игру. Я думаю, что все-таки надо говорить не о звездности, а о воспитании футболиста. Ради шутки: у меня есть номер телефона, потом записывайте, обращайтесь. А если честно, то это просто годы труда. Это внимание, которое ты обращаешь, и помогаешь сыну».: «Я так понимаю, что со мной уже что-то делать точно поздно, но раз уж у нас в гостях отец самого Черышева, который отстает от Роналду на этом мундиале всего на один мяч… Кстати, как думаете, догонит?»: «Догонит, конечно».: «На всякий случай постучу по дереву, чтобы не сглазить. Так вот, раз уж вы у нас в гостях, воспользуюсь служебным положением и возьму у вас пару уроков».: «Есть много способов сделать из вас вратаря, но мне приходит в голову бразильская система».: «Это как?»: «Убираем ворота и оставляем экран. Если вы ловите, вы готовы, чтобы участвовать в игре против Уругвая. А если нет, то это ваш последний эфир с этим экраном».: «Э, нет! Я патриот своей страны и патриот своей студии, поэтому давайте по-обычному».Вадим Такменёв сумел отбить удар Дмитрия Черышева, защитив и ворота, и экран в студии.Матч Россия — Уругвай состоится 25 июня в 17:00 мск. Встреча пройдет в Самаре. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.