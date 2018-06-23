    Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции, Сироткин — 19-й

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    Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции, Сироткин — 19-й

    Хэмилтон выиграл квалификацию <nobr>Гран-при</nobr> Франции, Сироткин — <nobr>19-й</nobr>

    Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Франции.

    Хэмилтон проехал лучший круг за 1 минуту 30,029 секунды, превзойдя результат партнера по команде финна Вальттери Боттаса более чем на 0,1 секунды. Третьим стал немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель (1.30,400).

    Хэмилтон выиграл квалификацию 75-й раз в карьере. Это рекорд в истории «Формулы-1». При этом квалификацию Гран-при Франции британец выиграл впервые за 10 лет.



    Российский пилот Williams Сергей Сироткин квалифицировался 19-м.

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