BREAKING: Lewis Hamilton takes his 75th career pole position, and the first in France for ten years! #FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/BqCZGIUrFn — Formula 1 (@F1) June 23, 2018

Хэмилтон проехал лучший круг за 1 минуту 30,029 секунды, превзойдя результат партнера по команде финна Вальттери Боттаса более чем на 0,1 секунды. Третьим стал немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель (1.30,400).Хэмилтон выиграл квалификацию 75-й раз в карьере. Это рекорд в истории «Формулы-1». При этом квалификацию Гран-при Франции британец выиграл впервые за 10 лет.Российский пилот Williams Сергей Сироткин квалифицировался 19-м.