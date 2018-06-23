Бельгия разгромила Тунис в самом результативном матче ЧМ

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Встреча в группе G на стадионе «Спартак» в Москве завершилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев. Счет был открыт уже на шестой минуте матча с пенальти — с точки не промахнулся Эден Азар. Он же на 51-й минуте оформил дубль. Аналогичное достижение на свой счет записал Ромелу Лукаку, поразивший ворота Туниса на 16-й и 45-й минутах. Автором еще одного гола в составе Бельгии на 90-й минуте встречи стал Миши Батшуайи.У Туниса отличились Дилан Бронн (18) и Вахби Хазри (90+3).Лукаку забил уже четыре гола на нынешнем турнире и по этому показателю догнал португальца Криштиану Роналду. Также бельгийский нападающий установил рекорд национальной команды по количеству голов на одном чемпионате мира.Завтра в Нижнем Новгороде встретятся команды Англии и Панамы. В случае победы англичан сборные Бельгии и Англии досрочно выйдут в плей-офф чемпионата мира. Бельгийцам для выхода в 1/8 финала будет достаточно ничьей в этом матче.