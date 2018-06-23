Российские медики спецотряда ВДВ вернулись из Сирии

В Россию вернулись медики спецотряда ВДВ после трех месяцев службы в Сирии.

За это время военные врачи не только обеспечивали медицинское сопровождение российских солдат, но и лечили мирное население арабской республики. Специалисты оказали помощь более чем 2 тысячам человек, в том числе почти трем сотням детей, и провели 130 операций.



За свою работу военные врачи будут представлены к государственным и ведомственным наградам.