    Российские медики спецотряда ВДВ вернулись из Сирии. войны и вооруженные конфликты, врачи, медицина, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские медики спецотряда ВДВ вернулись из Сирии

    Российские медики спецотряда ВДВ вернулись из Сирии

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    Российские медики спецотряда ВДВ вернулись из Сирии

    Российские медики спецотряда ВДВ вернулись из Сирии

      В Россию вернулись медики спецотряда ВДВ после трех месяцев службы в Сирии.

      За это время военные врачи не только обеспечивали медицинское сопровождение российских солдат, но и лечили мирное население арабской республики. Специалисты оказали помощь более чем 2 тысячам человек, в том числе почти трем сотням детей, и провели 130 операций.

      За свою работу военные врачи будут представлены к государственным и ведомственным наградам.

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