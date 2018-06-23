Московские школьники рассказали, как проведут выпускной

Главный выпускной бал страны состоится в Кремле. Чтобы туда попасть, нужно было заранее написать заявку и купить билеты. А главный городской площадкой для выпускников в Москве по традиции стал парк Горького.

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Москва

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Гулянья проходят буквально по всей столице. Всего выпускной в этом году отмечают более 50 тысяч москвичей. Выпускники одной из московских школ поделились со зрителями НТВ своими эмоциями в важный для них день.



Выпускница: «У нас прекрасное настроение, потому что мы заканчиваем школу, у нас сегодня большой праздник. Но с другой стороны, грустно, потому что мы прощаемся с нашими учителями».



Считается, что окончание школы — это начало нового важного жизненного этапа, начало новой жизни. Выпускники рассказали, не страшно ли им делать такой важный шаг.



Выпускник: «Это новая ступень нашей жизни, у нас появятся новые друзья, знакомые. Мы будем встречаться и дальше».



Подробности — в видеоматериале.