    Московские школьники рассказали, как проведут выпускной. выпускники, Москва, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосковские школьники рассказали, как проведут выпускной

    Московские школьники рассказали, как проведут выпускной

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    Московские школьники рассказали, как проведут выпускной

    Московские школьники рассказали, как проведут выпускной

    Московские школьники рассказали, как проведут выпускной

      Главный выпускной бал страны состоится в Кремле. Чтобы туда попасть, нужно было заранее написать заявку и купить билеты. А главный городской площадкой для выпускников в Москве по традиции стал парк Горького.

      Гулянья проходят буквально по всей столице. Всего выпускной в этом году отмечают более 50 тысяч москвичей. Выпускники одной из московских школ поделились со зрителями НТВ своими эмоциями в важный для них день.

      Выпускница: «У нас прекрасное настроение, потому что мы заканчиваем школу, у нас сегодня большой праздник. Но с другой стороны, грустно, потому что мы прощаемся с нашими учителями».

      Считается, что окончание школы — это начало нового важного жизненного этапа, начало новой жизни. Выпускники рассказали, не страшно ли им делать такой важный шаг.

      Выпускник: «Это новая ступень нашей жизни, у нас появятся новые друзья, знакомые. Мы будем встречаться и дальше».

      Подробности — в видеоматериале.

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