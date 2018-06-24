«Обманул старуху-смерть»: актер Валерий Гаркалин перенес кому. Эксклюзив НТВ

На НТВ — первое интервью народного артиста России Валерия Гаркалина после комы.
Валерий Гаркалин, народный артист РФ: «Когда вернулась жизнь, вернулась с ней и боль, то есть с болью вернулась и жизнь».
Сейчас 64-летний актер уже в форме: он активно двигается, говорит, набрал свой прежний вес. Но всего четыре месяца назад Гаркалин находился между жизнью и смертью, и врачи опасались давать какие-либо прогнозы.
Валерий Гаркалин: «Можете себе представить положение человека, который прожил какое-то количество дней, большое количество дней. И не осознав этого, вот это я пережил, и это очень трудные минуты, ты, то есть жил, так сказать, неполноценной жизнью, это грустно. Но вот сейчас пытаюсь наверстывать пропущенное».
Гаркалин вспоминает: все началось с банальной простуды, на которую он, как обычно, не обратил внимания. Тревогу народный артист забил, когда начались сильные приступы удушья. Хорошо, что дома в это время с актером оказался его помощник, он и вызвал скорую помощь.
Валерий Гаркалин: «Это все вылилось в какую-то страшную форму. В пневмонию сначала одностороннюю, потом в двустороннюю, произошел отек. И легкого, и сердца, и мозга, и я впал в кому. Я прожил около 15 дней в этом бессознательном состоянии. Потом я каким-то образом вышел из него. Да вот, как выяснилось, не слава Богу, потому что затруднение опять началось в дыхании, и меня тогда ввели в искусственную кому. Еще 10 дней искусственной комы».
О том, что Гаркалин впал в кому, не знал никто, кроме близких. Родная сестра актера, дочь Ника, зять Пётр молились за здоровье народного артиста и сутками не отходили от его палаты.
Валерий Гаркалин: «Когда я уже мог говорить и воспринимать слова, приходили и мои друзья, которые могли в состоянии меня навещать, когда уже мог соответствовать встречам. Потому что… ну что смотреть на ушедшего в кому человека?»
Валерий Гаркалин шутит: ему дважды удалось обмануть «старуху-смерть». 10 лет назад он пережил клиническую смерть. У народного артиста произошло сразу два обширных инфаркта. После болезни Гаркалина восстанавливала любимая супруга Екатерина, она ушла из жизни девять лет назад. И актер не сомневается, что его жена и сейчас помогла ему вернуться к жизни.
Валерий Гаркалин: «Моя жена, она, наверное, как-то особенно поговорила с небесами, попросила о чем-то. Мне кажется, это было если не решающим, то определяющим».
Валерий Гаркалин уже вернулся к работе: он занят в спектаклях, снимается в кино и преподает в театральном вузе.
Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!».
Сейчас 64-летний актер уже в форме: он активно двигается, говорит, набрал свой прежний вес. Но всего четыре месяца назад Гаркалин находился между жизнью и смертью, и врачи опасались давать какие-либо прогнозы.
Валерий Гаркалин: «Можете себе представить положение человека, который прожил какое-то количество дней, большое количество дней. И не осознав этого, вот это я пережил, и это очень трудные минуты, ты, то есть жил, так сказать, неполноценной жизнью, это грустно. Но вот сейчас пытаюсь наверстывать пропущенное».
Гаркалин вспоминает: все началось с банальной простуды, на которую он, как обычно, не обратил внимания. Тревогу народный артист забил, когда начались сильные приступы удушья. Хорошо, что дома в это время с актером оказался его помощник, он и вызвал скорую помощь.
Валерий Гаркалин: «Это все вылилось в какую-то страшную форму. В пневмонию сначала одностороннюю, потом в двустороннюю, произошел отек. И легкого, и сердца, и мозга, и я впал в кому. Я прожил около 15 дней в этом бессознательном состоянии. Потом я каким-то образом вышел из него. Да вот, как выяснилось, не слава Богу, потому что затруднение опять началось в дыхании, и меня тогда ввели в искусственную кому. Еще 10 дней искусственной комы».
О том, что Гаркалин впал в кому, не знал никто, кроме близких. Родная сестра актера, дочь Ника, зять Пётр молились за здоровье народного артиста и сутками не отходили от его палаты.
Валерий Гаркалин: «Когда я уже мог говорить и воспринимать слова, приходили и мои друзья, которые могли в состоянии меня навещать, когда уже мог соответствовать встречам. Потому что… ну что смотреть на ушедшего в кому человека?»
Валерий Гаркалин шутит: ему дважды удалось обмануть «старуху-смерть». 10 лет назад он пережил клиническую смерть. У народного артиста произошло сразу два обширных инфаркта. После болезни Гаркалина восстанавливала любимая супруга Екатерина, она ушла из жизни девять лет назад. И актер не сомневается, что его жена и сейчас помогла ему вернуться к жизни.
Валерий Гаркалин: «Моя жена, она, наверное, как-то особенно поговорила с небесами, попросила о чем-то. Мне кажется, это было если не решающим, то определяющим».
Валерий Гаркалин уже вернулся к работе: он занят в спектаклях, снимается в кино и преподает в театральном вузе.
Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!».
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