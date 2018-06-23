Лягушачьи лапки: почему французы в восторге от этого деликатеса

Откуда у французов взялась такая странная кулинарная традиция, как поедание лягушачьих лапок? Специалисты говорят, что главная причина в том, что при помощи лягушачьего мяса французы в средние века обходили церковные запреты. Ведь это же как бы не совсем мясо. Значит, его можно есть в постные дни, которых было очень много.

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Французы жалуются: времена, когда они могли есть местных лягушек, давно прошли. Из-за расширения городов и сельхозугодий в лесах и на болотах земноводных осталось мало. Есть отдельные фермы, но основная масса продукта импортируется из Китая, Индонезии, Вьетнама. В Азии лягушки тоже популярны: отварные, жареные, в кляре, с кашей. Лягушатниками французов называют не вполне заслуженно. Реально этот продукт появляется на столах очень редко, обычно по праздникам. Ведь это деликатес.



Что касается диетологической стороны вопроса, лягушачье мясо — это отличный продукт. Если не учитывать кляр и жарку в масле, то в 100 граммах там умеренные 73 килокалории, достойные 16% белка при почти полном отсутствии углеводов и жира. Есть и витамины с минералами, в том числе селен, которого не хватает большинству жителей России. Этот элемент участвует в выработке гормонов щитовидной железы, а также полезен для репродуктивной системы и сердца.



Марина Макиша, диетолог: «Если говорить о селене, то можно отметить три момента: это молодость, активность и продуктивность, а точнее, мужская репродукция. Селен входит в состав белков тестикул, и как раз нехватка этого элемента приводит к повышению риска бесплодия и нарушению репродуктивной функции именно у мужчин».



Так что, возможно, не зря французы (известные герои-любовники) так активно налегают на это странное лакомство. Съесть лягушку — звучит ужасно, но в самой утонченной стране мира это делают давно и совершенно безо всякого стеснения.