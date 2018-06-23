Клубника: как выбрать самую вкусную и полезную

Ученые раскрыли репортерам программы «Еда живая и мертвая» несколько удивительных секретов клубники. Например, почему из всех ягод именно она вызывает у людей самые сильные чувства. Что в ней такого особенного? И может ли принести здоровью что-то хорошее та импортная клубника, которая зачастую не имеет ни вкуса, ни запаха?

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По статистике таможни, больше всего клубники в Россию привозят из Сербии и Белоруссии — там со времени введения санкций очень повысилась урожайность самых разных фруктов и ягод. Насколько вообще безопасна импортная клубника? Чем ее обрабатывают и почему столь недолговечный продукт доезжает до наших магазинов свежим и красивым даже из самых далеких стран?



Магазинная клубника часто не имеет ни вкуса, ни запаха. Причина в том, что многие ее сорта были выведены с единственной целью — чтобы хорошо хранились и переносили перевозку.



По словам специалистов, иногда импортные ягоды обрабатывают антибиотиками. Между тем в Интернете обсуждается много способов, как определить в домашних условиях наличие пестицидов и другой опасной химии в ягодах. Но, по словам специалистов, все это не работает.



Михаил Воробьёв, агроном, биолог: «Какими-то физическими способами мы их определить не можем. Потому что там микрограммы в каждой ягодке. И на физические свойства ягоды — плотность или скорость отдачи сока, или ароматичность — они абсолютно не влияют. Это можно определить только в лабораторных условиях».



Диетологи советуют есть клубнику свежей — так сохраняется больше всего витаминов. Ягоду можно и диабетикам — сахара в ней немного. А вот пироги и варенье, конечно, полезными назвать никак нельзя: обычно в них слишком много сахара. К тому же любая обработка — даже простое измельчение — разрушает витамины.



Подробности — в видеоматериале.