Пятерка неизвестных фактов о мороженом

Репортеры программы «Еда живая и мертвая» собрали пять фактов о мороженом, о которых мало кто знает.

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мороженое

1. Может лечить



Десерт поможет после удаления зуба или аденоидов — холод уменьшит отек. А еще есть специальное биомороженое, которое разработали и выпускают в России. В него добавляют полезные бактерии — пробиотики. В замороженном виде они в большем количестве добираются через кислую среду желудка до места своей работы — кишечника. А регулярные порции мороженого закаливают горло. Такое лакомство дают в некоторых детских садах для профилактики.



2. Не поможет в жару



Как ни странно, наука утверждает, что охладиться мороженое не помогает. Это показал эксперимент, во время которого испытуемым давали мороженое и замеряли температуру тела.



Елизавета Хиразова, кандидат биологических наук, ассистент кафедры физиологии человека и животных биологического факультета: «Оказалась, что температура у них фактически не меняется. Да, есть какое-то кратковременное ее понижение. Но на какие-то десятые доли градусов. Но все равно в течение нескольких минут температура восстанавливается».



А дальше наблюдается и вовсе обратный эффект. Перерабатывая жиры и сахар из мороженого, организм получает много энергии. В результате в знойный день мы как бы запускаем свою «внутреннюю печку» вместо кондиционера, на который рассчитывали. Лучше пить обычную воду — это эффективнее и безопаснее.



3. Таит опасность



Мороженое при всех своих достоинствах все-таки очень калорийный продукт. И при этом, как хорошо известно физиологам, сахар в сочетании с жиром вызывает почти зависимость, сравнимую с наркотической. Небезопасны и модные замороженные йогурты — их нередко рекламируют как полезную альтернативу, но на самом деле они ничем не лучше. Ведь их практически никогда не едят в чистом виде. Фруктовый лед тоже не без греха. Пользы там нет совсем, один сахар.



4. Можно приготовить самому



Классическое сливочное мороженое может приготовить почти каждый. Например, с малиной. Ягоду надо перемолоть в блендере. Затем надо протереть пюре через сито, чтобы в десерт не попали косточки. Затем обратно в блендер — к нарезанному банану, меду и жирным сливкам.



5. Способно удивлять



Из приготовления мороженого можно устроить целое представление. И некоторые повара делают это на своих мастер-классах. Например, мороженое можно жарить. Чтобы проделать такой трюк, нужна оболочка в виде панировки. Ее можно приготовить из измельченных кукурузных хлопьев и кокосовой стружки. Пломбирные шарики обмакивают в яичный желток и панируют. При жарке образуется хрустящая корочка, которая не дает мороженому вытечь, и оно остается холодным внутри.