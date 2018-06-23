    Туроператор «Матрешка-Тур» объявил о прекращении деятельности

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    Туроператор «Матрешка-Тур» объявил о прекращении деятельности

    Туроператор <nobr>«Матрешка-Тур»</nobr> объявил о прекращении деятельности

    Петербургский туроператор «Матрешка-Тур» сообщил о прекращении деятельности «в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам».

    Как следует из сообщения туроператора, «Матрешка-Тур» не может оперативно вернуться в реестр туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании «Инвестстрах», предоставлявшей ранее финансовые гарантии.

    «Матрешка-Тур»: «Туроператор не имеет возможности продолжать операционную деятельность и, как следствие, не может исполнить взятые на себя обязательства по выплате образовавшейся задолженности».

    В компании отметили, что за последнее время ей пришлось выплатить около 20 млн рублей долгов по нереализованным турам в Китай, Израиль и Болгарию.

    Весной «Матрешка-Тур» начала продавать активы, в том числе туроператора по Болгарии «Аврора-БГ», чтобы расплатиться с задолженностями по отмененным турам.

    Ассоциация туроператоров России выясняет количество пострадавших туристов.

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