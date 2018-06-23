Туроператор «Матрешка-Тур» объявил о прекращении деятельности

Петербургский туроператор «Матрешка-Тур» сообщил о прекращении деятельности «в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам».

Как следует из сообщения туроператора, «Матрешка-Тур» не может оперативно вернуться в реестр туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании «Инвестстрах», предоставлявшей ранее финансовые гарантии.



«Матрешка-Тур»: «Туроператор не имеет возможности продолжать операционную деятельность и, как следствие, не может исполнить взятые на себя обязательства по выплате образовавшейся задолженности».



В компании отметили, что за последнее время ей пришлось выплатить около 20 млн рублей долгов по нереализованным турам в Китай, Израиль и Болгарию.



Весной «Матрешка-Тур» начала продавать активы, в том числе туроператора по Болгарии «Аврора-БГ», чтобы расплатиться с задолженностями по отмененным турам.



Ассоциация туроператоров России выясняет количество пострадавших туристов.