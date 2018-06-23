    Шинная пыль: стоит ли покупать товары и еду у придорожных продавцов. автомобили, Главная дорога. Лаборатория, еда, здоровье, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШинная пыль: стоит ли покупать товары и еду у придорожных продавцов

    Шинная пыль: стоит ли покупать товары и еду у придорожных продавцов

    комментировать
    Шинная пыль: стоит ли покупать товары и еду у придорожных продавцов

    Шинная пыль: стоит ли покупать товары и еду у придорожных продавцов

    Шинная пыль: стоит ли покупать товары и еду у придорожных продавцов

      Шинная пыль разносится на десятки метров от дорог. В ней содержатся опасные для здоровья углеводороды и тяжелые металлы. Они очень «прилипчивы» — оседают на всех товарах придорожных продавцов, включая еду.

      Выбросы от дешевых шин превышают допустимые нормы в десятки раз почти по всем пунктам. Особенно много выброшено взвешенных веществ, угарного газа и толуола.

      Пыль от дорогих покрышек загрязняет воздух чуть меньше дешевых. Но содержание опасных веществ тоже превышает нормы.

      Иван Лобашкин, инженер-эколог исследовательской лаборатории экологической безопасности: «По итогам анализа можно сделать вывод о том, что, даже если машина высокого класса экологичности, все равно есть опасные для человека выбросы, а если сравнивать еще и от паленой резины, то тут намного выше значения от санитарных норм и воздух намного грязнее».

      Для чистоты эксперимента программа «Главная дорога» приготовила мясо в электрошашлычнице: никаких углей и участия человека. Одну порцию пожарили у оживленной трассы, другую, из той же упаковки — в парке. Результаты сравнили в лаборатории «Ростеста».

      Исследования показали, что даже в шашлыке, приготовленном в парке, есть небольшая доля свинца — это относится к качеству продукта. Но шашлык на обочине поражает количеством яда: всего за два часа у дороги он накопил свинец, мышьяк и ртуть.

      Подробности — в видеоматериале.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru