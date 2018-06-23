    Пьяная покупательница избила кассира тюменского магазина замороженной курицей

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    Пьяная покупательница избила кассира тюменского магазина замороженной курицей

    Пьяная покупательница избила кассира тюменского магазина замороженной курицей

    В Тюмени пьяная покупательница супермаркета избила кассира замороженной курицей. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга.

    Видео инцидента было опубликовано в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

    По информации паблика, покупательнице не понравилось, что тушка не охлажденная, а замороженная. После спора с кассиром женщина набросилась на сотрудницу магазина.

    Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга.

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