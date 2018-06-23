Пьяная покупательница избила кассира тюменского магазина замороженной курицей

В Тюмени пьяная покупательница супермаркета избила кассира замороженной курицей. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга.
Видео инцидента было опубликовано в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
По информации паблика, покупательнице не понравилось, что тушка не охлажденная, а замороженная. После спора с кассиром женщина набросилась на сотрудницу магазина.
Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга.
По информации паблика, покупательнице не понравилось, что тушка не охлажденная, а замороженная. После спора с кассиром женщина набросилась на сотрудницу магазина.
Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга.
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