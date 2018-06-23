Аркадий Укупник в студии «Секрета на миллион» рассказал о главных женщинах в своей жизни

У героя программы «Секрет на миллион» образ обаятельного недотепы, а между тем в реальной жизни он настоящий ловелас. У Аркадия Укупника трое детей от разных женщин. Каждый раз, расставаясь с любимой, он уходил сам.
Заслуженный артист России Аркадий Укупник признался, что дом в Подмосковье покупал в кредит. Речь идет о таунхаусе, который на момент приобретения стоил порядка 350 тысяч долларов, но у звезды не было необходимой суммы. Именно в этом доме сейчас живет артист с женой Натальей и дочерью Соней.
Аркадий Укупник: «У меня было своих 80 тысяч, остальное — я оформил кредит под 12%».
Также у артиста есть апартаменты в Юрмале, приобретенные в 2004-м тоже в кредит, который он до сих пор выплачивает. А еще в собственности Укупника квартира в Турции, которую ему подарили за рекламу. Но там он не бывает.
Затем Аркадий Укупник рассказал, как на его карьере сказалось влияние Примадонны. Он прислал Алле Пугачёвой кассету группы «Кар-Мэн», продюсером которой он являлся.
Аркадий Укупник: «А на обратной стороне были мои песенки, которые я так записывал. И она мне позвонила, сказала: „«Кар-Мэн» не возьму, что-то они пока слабенькие. А вот там песенка у тебя «Фиеста», давай споем у меня на «Рождественский встречах»“. Это было очень неожиданно».
В день репетиции Укупник продал автомобиль и боялся оставить где-нибудь портфель с деньгами. Поэтому на сцену он вышел вместе с ним.
Аркадий Укупник: «Я думал, она меня сейчас выгонит, потому что я на сцену вышел с портфелем. А она так посмотрела: „Неплохой имидж, с портфелем и выйдешь на концерте“».
Потом беседа перешла на более личные темы. У Аркадия Укупника есть младшая сестра Маргарита, которая работает учителем. Он перевез ее в Москву, купив ей в столице квартиру. У сестры знаменитого артиста нет своей семьи, она никогда не была замужем.
Заслуженный артист всю жизнь заботился о сестре, а когда в возрасте 24 лет она почти ослепла, Укупник подключил свои связи и нашел профессора, который сделал Маргарите операцию и вернул ей зрение. Сестра артиста появилась в студии «Секрета на миллион», чтобы поддержать знаменитого брата.
Затем Укупник рассказал об отношениях с первой женой Лилией, с которой они до сих пор сохраняют дружеские отношения. По его словам, предложение возлюбленной он сделал в шутку, когда они ехали в метро.
Аркадий Укупник: «Говорю: „Может, уже поженимся?“. Она: „Ну давай“. Ну, так, слово за слово, и завтра у загса встречаемся».
По словам артиста, они жили «неплохо», хотя и были разными людьми. Свою первую супругу Укупник считает немного приземленной. Но он признался, что сильно ревновал ее. При этом сам не был ей верен.
Аркадий Укупник: «Я ушел, потому что мы стали ссориться. Мама ее принимала активное участие в этом».
Укупник заявил, что не считает себя хорошим отцом для сына Гриши, потому что он расстался с его матерью, когда мальчику было всего три года. Артист исправно платил алименты, но с сыном почти не виделся.
Григорий и сам появился в студии. Сейчас сыну заслуженного артиста 38 лет, он дважды был женат. От первого брака у него есть дочь, но с ней он почти не видится — девочка живет с матерью в Германии, а Григорий — в Москве.
Со своей второй возлюбленной Мариной Аркадий Укупник так официально и не оформил отношения. Вместе они прожили 13 лет, но за это время никто из них не поднял вопрос о браке. Познакомились они случайно — Аркадий подвез Марину, и с этого момента у них стремительно закрутился роман. Как он отметил, Марина очень понравилась Алле Пугачёвой независимостью своих суждений.
В этих отношений у Аркадия родилась дочь. Ребенок не был запланирован. Но Аркадий заявил, что был «не против» рождения общего ребенка. Расстались с Мариной после некрасивой сцены.
Аркадий Укупник: «Но я никогда не думал, что мы с ней расстанемся, вот никогда. Даже не мог представить эту ситуацию. Хотя жили не очень».
Причиной разрыва стало то, что он познакомился с Натальей. Она появилась у него в студии вместе с его другом. А потом Аркадий столкнулся с ней на вечеринке в клубе. Он никогда не позволял себе адюльтеров на людях, но в этот раз не смог устоять.
Аркадий Укупник: «У меня было такое четкое ощущение, что если я сейчас не возьму у нее телефон, то я ее больше никогда не увижу. И я переступил через себя».
Его измена раскрылась, когда он уехал на Канары вместе с Натальей. Об этом узнала Марина. После возвращения артист немедленно переехал к сестре.
Аркадий Укупник: «Это расставание было болезненным, но я с собой ничего не мог поделать. Я просто влюбился конкретно, накрыло и все».
Все нажитое с Мариной имущество он оставил ей. На момент расставания их общей дочери Юнне было 10 лет.
С третьей возлюбленной они живут счастливо уже много лет. По словам артиста, Наталья не дает ему спуску и вместе они проводят все время. Жена распоряжается его жизнью, но Укупник признается, что ему комфортно под каблуком у любимой. Даже решение о браке Наталья приняла сама, заявив Аркадию, что уже пора оформить отношения.
Наталья тоже появилась в студии «Секрета на миллион». Она честно рассказала об их отношениях.
По ее словам, она знала, когда их роман начался, что Аркадий женат и у него есть ребенок. Наталья и сама была несвободна, но, как она считает, они не могли сопротивляться притяжению, которое возникло между ними. Их дочь Соня появилась на свет, когда они провели вместе уже более 10 лет. Роды прошли в израильской клинике, и Аркадий находился в тот момент рядом с супругой. Артист рассказал, что не сдержал слез, впервые увидев свою дочь.
Аркадий Укупник: «У меня было своих 80 тысяч, остальное — я оформил кредит под 12%».
Также у артиста есть апартаменты в Юрмале, приобретенные в 2004-м тоже в кредит, который он до сих пор выплачивает. А еще в собственности Укупника квартира в Турции, которую ему подарили за рекламу. Но там он не бывает.
Затем Аркадий Укупник рассказал, как на его карьере сказалось влияние Примадонны. Он прислал Алле Пугачёвой кассету группы «Кар-Мэн», продюсером которой он являлся.
Аркадий Укупник: «А на обратной стороне были мои песенки, которые я так записывал. И она мне позвонила, сказала: „«Кар-Мэн» не возьму, что-то они пока слабенькие. А вот там песенка у тебя «Фиеста», давай споем у меня на «Рождественский встречах»“. Это было очень неожиданно».
В день репетиции Укупник продал автомобиль и боялся оставить где-нибудь портфель с деньгами. Поэтому на сцену он вышел вместе с ним.
Аркадий Укупник: «Я думал, она меня сейчас выгонит, потому что я на сцену вышел с портфелем. А она так посмотрела: „Неплохой имидж, с портфелем и выйдешь на концерте“».
Потом беседа перешла на более личные темы. У Аркадия Укупника есть младшая сестра Маргарита, которая работает учителем. Он перевез ее в Москву, купив ей в столице квартиру. У сестры знаменитого артиста нет своей семьи, она никогда не была замужем.
Заслуженный артист всю жизнь заботился о сестре, а когда в возрасте 24 лет она почти ослепла, Укупник подключил свои связи и нашел профессора, который сделал Маргарите операцию и вернул ей зрение. Сестра артиста появилась в студии «Секрета на миллион», чтобы поддержать знаменитого брата.
Затем Укупник рассказал об отношениях с первой женой Лилией, с которой они до сих пор сохраняют дружеские отношения. По его словам, предложение возлюбленной он сделал в шутку, когда они ехали в метро.
Аркадий Укупник: «Говорю: „Может, уже поженимся?“. Она: „Ну давай“. Ну, так, слово за слово, и завтра у загса встречаемся».
По словам артиста, они жили «неплохо», хотя и были разными людьми. Свою первую супругу Укупник считает немного приземленной. Но он признался, что сильно ревновал ее. При этом сам не был ей верен.
Аркадий Укупник: «Я ушел, потому что мы стали ссориться. Мама ее принимала активное участие в этом».
Укупник заявил, что не считает себя хорошим отцом для сына Гриши, потому что он расстался с его матерью, когда мальчику было всего три года. Артист исправно платил алименты, но с сыном почти не виделся.
Григорий и сам появился в студии. Сейчас сыну заслуженного артиста 38 лет, он дважды был женат. От первого брака у него есть дочь, но с ней он почти не видится — девочка живет с матерью в Германии, а Григорий — в Москве.
Со своей второй возлюбленной Мариной Аркадий Укупник так официально и не оформил отношения. Вместе они прожили 13 лет, но за это время никто из них не поднял вопрос о браке. Познакомились они случайно — Аркадий подвез Марину, и с этого момента у них стремительно закрутился роман. Как он отметил, Марина очень понравилась Алле Пугачёвой независимостью своих суждений.
В этих отношений у Аркадия родилась дочь. Ребенок не был запланирован. Но Аркадий заявил, что был «не против» рождения общего ребенка. Расстались с Мариной после некрасивой сцены.
Аркадий Укупник: «Но я никогда не думал, что мы с ней расстанемся, вот никогда. Даже не мог представить эту ситуацию. Хотя жили не очень».
Причиной разрыва стало то, что он познакомился с Натальей. Она появилась у него в студии вместе с его другом. А потом Аркадий столкнулся с ней на вечеринке в клубе. Он никогда не позволял себе адюльтеров на людях, но в этот раз не смог устоять.
Аркадий Укупник: «У меня было такое четкое ощущение, что если я сейчас не возьму у нее телефон, то я ее больше никогда не увижу. И я переступил через себя».
Его измена раскрылась, когда он уехал на Канары вместе с Натальей. Об этом узнала Марина. После возвращения артист немедленно переехал к сестре.
Аркадий Укупник: «Это расставание было болезненным, но я с собой ничего не мог поделать. Я просто влюбился конкретно, накрыло и все».
Все нажитое с Мариной имущество он оставил ей. На момент расставания их общей дочери Юнне было 10 лет.
С третьей возлюбленной они живут счастливо уже много лет. По словам артиста, Наталья не дает ему спуску и вместе они проводят все время. Жена распоряжается его жизнью, но Укупник признается, что ему комфортно под каблуком у любимой. Даже решение о браке Наталья приняла сама, заявив Аркадию, что уже пора оформить отношения.
Наталья тоже появилась в студии «Секрета на миллион». Она честно рассказала об их отношениях.
По ее словам, она знала, когда их роман начался, что Аркадий женат и у него есть ребенок. Наталья и сама была несвободна, но, как она считает, они не могли сопротивляться притяжению, которое возникло между ними. Их дочь Соня появилась на свет, когда они провели вместе уже более 10 лет. Роды прошли в израильской клинике, и Аркадий находился в тот момент рядом с супругой. Артист рассказал, что не сдержал слез, впервые увидев свою дочь.
Комментарии