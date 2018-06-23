    В Воронежской области разбился легкомоторный самолет

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    В Воронежской области разбился легкомоторный самолет

    В Воронежской области разбился легкомоторный самолет

    В Воронежской области выясняют обстоятельства падения легкомоторного самолета.

    Инцидент произошел в Петропавловском районе. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, жертвой ЧП стал пилот.

    Представитель Единой дежурно-диспетчерской службы в интервью ТАСС подтвердил эту информацию, уточнив, что крушение произошло во время обработки полей.

    Единая дежурно-диспетчерская служба: «Самолет упал, летчик погиб. Это сельхозавиация, он обрабатывал поля. Звонок об этом поступил около 5:00. Разлива топлива нет — самолет упал в чистом поле, угрозы ни для кого нет».

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