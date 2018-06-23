Годовалой Кате срочно нужна помощь в борьбе с тяжелым генетическим заболеванием

Годовалой Кате Рубцовой из Петербурга помощь нужна как воздух. Врачи опасаются, что совсем скоро девочка не сможет самостоятельно дышать, а это значит, что ей потребуется специальная аппаратура, а еще много другого сложного оборудования и дорогих медикаментов, которых в России не достать.
У Кати спинально-мышечная атрофия — смертельный диагноз, но родители девочки не унывают. После долгих скитаний по больницам семья Рубцовых попала на прием к итальянским специалистам в Санкт-Петербурге. Те обнадежили — не все потеряно. Нельзя опускать руки — в прямом смысле слова. Для поддержания мышечного тонуса ребенку необходим специальный лечебный массаж.
Наталья Молочкова, массажист детского хосписа «Дом с маяком»: «Наша задача — как можно дольше оттянуть процесс образования контрактур. Потому что потом будет очень сложно надевать обувь. Может присоединяться болевой синдром. Нам нужно это миновать».
Если болезнь будет прогрессировать, у Кати могут начаться и проблемы с дыханием. Пока она дышит самостоятельно. Но мешок Амбу уже занял свое место среди игрушек. Но Кате необходимо и более сложное медицинское оборудование.
Софья Харькова, руководитель пресс-службы детского хосписа «Дом с маяком»: «Это откашливатель, это аппарат инвазивной вентиляции легких. Катюше понадобится специально настроенная под нее коляска и многие другие ортопедически сложные средства, чтобы ее можно было вертикализировать».
Эффективных медикаментов, способных справиться с этим генетическим заболеванием, в России пока нет. Многие зарубежные препараты у нас до сих пор не сертифицированы. Да и стоят они не дешево. От безысходности Рубцовы обратились за помощью к президенту на прямую линию. Просили не только за себя — семей, нуждающихся в подобной помощи, в России сотни. Пока же им остается уповать лишь на помощь не равнодушных людей.
Чтобы помочь Кате, отправьте СМС с суммой и словом «помощь» на номер 1200. Например: помощь 350.
Наталья Молочкова, массажист детского хосписа «Дом с маяком»: «Наша задача — как можно дольше оттянуть процесс образования контрактур. Потому что потом будет очень сложно надевать обувь. Может присоединяться болевой синдром. Нам нужно это миновать».
Если болезнь будет прогрессировать, у Кати могут начаться и проблемы с дыханием. Пока она дышит самостоятельно. Но мешок Амбу уже занял свое место среди игрушек. Но Кате необходимо и более сложное медицинское оборудование.
Софья Харькова, руководитель пресс-службы детского хосписа «Дом с маяком»: «Это откашливатель, это аппарат инвазивной вентиляции легких. Катюше понадобится специально настроенная под нее коляска и многие другие ортопедически сложные средства, чтобы ее можно было вертикализировать».
Эффективных медикаментов, способных справиться с этим генетическим заболеванием, в России пока нет. Многие зарубежные препараты у нас до сих пор не сертифицированы. Да и стоят они не дешево. От безысходности Рубцовы обратились за помощью к президенту на прямую линию. Просили не только за себя — семей, нуждающихся в подобной помощи, в России сотни. Пока же им остается уповать лишь на помощь не равнодушных людей.
Чтобы помочь Кате, отправьте СМС с суммой и словом «помощь» на номер 1200. Например: помощь 350.
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