    На Камчатке ищут пропавшего пятилетнего мальчика

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    • Фото: kamchatinfo.com
    На Камчатке ищут пропавшего пятилетнего мальчика

    На Камчатке ищут пропавшего пятилетнего мальчика

    На Камчатке ищут пропавшего пятилетнего мальчика
  • Фото: kamchatinfo.com

    • В селе Карымай Усть-Большерецкого района Камчатки второй день продолжаются поиски пропавшего пятилетнего мальчика.

    По оперативным данным, 22 июня мальчик вышел погулять из дома своих бабушки и дедушки и до настоящего времени не вернулся. Последний раз местные жители видели ребенка около 14:00 в пятницу.

    По данным регионального МЧС, мальчика ищут 110 человек, среди которых спасатели, пожарные, полицейские, пограничники, представители Минобороны и добровольного поисково-спасательного отряда, а также волонтеры из числа местных жителей и кинологи с собакой. Правда, поиски осложняются проливным дождем и ветром.

    В обстоятельства исчезновения мальчика сейчас разбираются сотрудники следственного управления СКР по Камчатскому краю. Они выяснили, что ребенок страдает аутизмом и легко может заблудиться в лесу.

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