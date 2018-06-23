На Камчатке ищут пропавшего пятилетнего мальчика

В селе Карымай
Усть-Большерецкого района Камчатки второй день продолжаются поиски пропавшего пятилетнего мальчика.
По оперативным данным, 22 июня мальчик вышел погулять из дома своих бабушки и дедушки и до настоящего времени не вернулся. Последний раз местные жители видели ребенка около 14:00 в пятницу.
По данным регионального МЧС, мальчика ищут 110 человек, среди которых спасатели, пожарные, полицейские, пограничники, представители Минобороны и добровольного поисково-спасательного отряда, а также волонтеры из числа местных жителей и кинологи с собакой. Правда, поиски осложняются проливным дождем и ветром.
В обстоятельства исчезновения мальчика сейчас разбираются сотрудники следственного управления СКР по Камчатскому краю. Они выяснили, что ребенок страдает аутизмом и легко может заблудиться в лесу.
По данным регионального МЧС, мальчика ищут 110 человек, среди которых спасатели, пожарные, полицейские, пограничники, представители Минобороны и добровольного поисково-спасательного отряда, а также волонтеры из числа местных жителей и кинологи с собакой. Правда, поиски осложняются проливным дождем и ветром.
В обстоятельства исчезновения мальчика сейчас разбираются сотрудники следственного управления СКР по Камчатскому краю. Они выяснили, что ребенок страдает аутизмом и легко может заблудиться в лесу.
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