Болельщики из Аргентины не попали на матч, приехав не в тот Новгород

Футбольные болельщики из Аргентины год копили деньги, чтобы 21 июня приехать на матч своей сборной в Нижний Новгород, но перепутали место назначения.
Аргентицы Эктор Альберсен и Эрнан Маззони потратили на билеты до России около 2,5 тысяч долларов. Из Буэнос-Айреса они прилетели в Мадрид, оттуда — в Москву, а затем решили заглянуть в Тверь и на поезде добраться до Нижнего Новгорода. Однако билеты мужчины по ошибке купили до Новгорода Великого.
Эктор Альберсен: «Когда в четверг утром мы вышли из поезда в Великом Новгороде, то заметили, что нет людей, слишком спокойно, в городе нет фанатов, иностранцев, кажется, что-то не то. Начали искать стадион, но не нашли и тогда поняли, что приехали не туда».
В итоги матч Аргентины с Хорватией им пришлось смотреть по телевизору в съемной квартире. Правда, во втором тайме фанаты переместились в местный паб.
Позже заблудившихся гостей нашли региональные власти и даже устроили им экскурсию по городу — показали Кремль и другие достопримечательности. А после сюжета по местному телевидению аргентинцев стали узнавать на улицах, где они гуляют в национальных костюмах и с флагом своей страны, передает ТАСС.
Сборная Аргентины на групповом этапе проведет еще одну игру со сборной Нигерии. Матч пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге.
Эктор Альберсен: «Когда в четверг утром мы вышли из поезда в Великом Новгороде, то заметили, что нет людей, слишком спокойно, в городе нет фанатов, иностранцев, кажется, что-то не то. Начали искать стадион, но не нашли и тогда поняли, что приехали не туда».
В итоги матч Аргентины с Хорватией им пришлось смотреть по телевизору в съемной квартире. Правда, во втором тайме фанаты переместились в местный паб.
Позже заблудившихся гостей нашли региональные власти и даже устроили им экскурсию по городу — показали Кремль и другие достопримечательности. А после сюжета по местному телевидению аргентинцев стали узнавать на улицах, где они гуляют в национальных костюмах и с флагом своей страны, передает ТАСС.
Сборная Аргентины на групповом этапе проведет еще одну игру со сборной Нигерии. Матч пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге.
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