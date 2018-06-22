    Отец Майкла Джексона госпитализирован с последней стадией рака

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    Отец Майкла Джексона госпитализирован с последней стадией рака

    Отец Майкла Джексона госпитализирован с последней стадией рака

    Отец певца Майкла Джексона и певицы Джанет Джексон, 89-летний Джо Джексон госпитализирован в больницу с последней стадией рака.

    Как сообщает издание TMZ со ссылкой на свои источники Джексон боролся с болезнью в течение некоторого времени, но, как говорят врачи, его рак неизлечим.

    Между тем издание Daily Mail узнало, что у отца Майкла Джексона четвертая стадия рака поджелудочной железы.

    Джо Джексон был продюсером группы Jackson Five, основанной его сыновьями Джеки, Тито и Джерменом, и создал собственную звукозаписывающую компанию Ivory Tower International Record. Он также был продюсером своего сына — Майкла Джексона, после того как он начал сольную карьеру.

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