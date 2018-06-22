В дни мундиаля петербургские храмы переживают наплыв верующих

В разгар чемпионата мира по футболу представители комитета по охране памятников решили навестить главные храмы Петербурга, которые принадлежат разным конфессиям.

В дни проведения матчей культовые сооружения переживают наплыв болельщиков. А во многих из них сейчас полным ходом идут реставрационные работы.



Так, в строительных лесах стоит центральная часть дацана на Приморском проспекте. Специалисты заняты воссозданием утраченных элементов, в том числе и пола.



Оказалось, что самое сложное — это не расчистка, а подбор фрагментов, похожих по цвету с исторической плиткой. Чтобы добиться нужного оттенка, колористы делают порой до десяти обжигов.



Настоятель Смольного собора, куда сегодня также приехала делегация из профильного комитета, рассказал, что по его мнению, фасад храма выглядит идеально. А вот над интерьерами еще придется поработать. Сейчас идет восстановление северного предела и западной части церкви. Из бюджета на это выделено почти 100 миллионов рублей.



А вот мечеть только готовится к очередной реставрации. На днях было получено разрешение на проведение работ на втором этаже — в так называемой женской части собора. Здесь специалистам предстоит отремонтировать пол, стены и привести в порядок деревянные решетки в центральной части.