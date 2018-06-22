    В Петропавловской крепости зазвучала «Музыка войны и победы». Великая Отечественная война, Петропавловская крепость, Санкт-Петербург, музыка и музыканты, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петропавловской крепости зазвучала «Музыка войны и победы»

    В Петропавловской крепости зазвучала «Музыка войны и победы»

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    В Петропавловской крепости зазвучала «Музыка войны и победы»

    В Петропавловской крепости зазвучала «Музыка войны и победы»

      Симфонический оркестр Петербурга исполнил концертную программу, посвященную Дню памяти и скорби.

      Этим вечером в Петропавловской крепости звучат мелодии Рахманинова, Прокофьева и Шостаковича. Там проходит концерт «Музыка войны и победы». Акция стала уже традиционной.

      Известные вокалисты в сопровождении симфонического оркестра под управлением Сергея Стадлера пятый год подряд играют для зрителей под открытым небом. На этот раз к 100-летию Красной армии организаторы подготовили особенные декорации в стиле конструктивизма и подобрали соответствующий репертуар. В программу вошли произведения советских и российских авторов.

      Кроме того, сегодня в Петропавловской крепости заработала выставка. Там разместили 12 картин советских авторов из собраний Центрального военно-морского музея и Музея артиллерии. Чтобы погода не повредила полотнам, для акции изготовили их точные копии.

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