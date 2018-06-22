Крупная группировка «Сирийской свободной армии» перешла на сторону властей

Группировка «Таджамауа
аль-Вият аль-Умари», которая входит в оппозиционную «Сирийскую свободную армию», перешла на сторону правительственных войск.
Во время переговоров, на которых присутствовали представители российского Центра примирения враждующих сторон, лидер крупной группировки Важди абу Слес заявил, что теперь вместе с сирийскими войсками будет действовать против боевиков из террористических группировок «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и Исламское государство (запрещена в РФ), сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, группировка передала под контроль законного правительства населенные пункты Дейр-Дама и Аш-Шиях, а также часть города Джаддаль, которые находятся на юге Сирии, передает РИА Новости.
Кроме того, группировка передала под контроль законного правительства населенные пункты Дейр-Дама и Аш-Шиях, а также часть города Джаддаль, которые находятся на юге Сирии, передает РИА Новости.
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