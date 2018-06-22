Швейцарские болельщики проехали пол-Европы на тракторе ради ЧМ-2018

На матч в Калининграде этим вечером приедут поболеть за своих трое швейцарцев, которые на родине сейчас знамениты не меньше футболистов. Путешествие в Россию они совершили на стареньком тракторе.

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Необычная идея трем пенсионерам из Швейцарии пришла в голову спонтанно — за пивом и шнапсом. Позади Австрия, Германия и Польша. Скорость 30 км в час. Но пенсионеры из Люцерна, которые решили поехать на матч любимой команды на тракторе 1964 года выпуска, опоздать не боятся. Все точно рассчитали- две недели в пути, и «старушка Гритли», как ласково называют свой транспорт любители футбола, не подвела. До Калининграда доехали без происшествий.



Вернер Циммерман, швейцарский болельщик: «Это невероятное путешествие. Прекрасная идея. Дорога была легкой и приятной, нас везде встречали много людей».



Швейцария сегодня играет со сборной Сербии. Калининград — в гуще спортивных эмоций, на улицах шумно и весело. Тысячи болельщиков со всего мира сбиваются в шумные компании, наслаждаются большим футболом и чувствуют себя как дома.



Подробнее о том, как Калининград встретил болельщиков, — в сюжете корреспондента НТВ Вероники Николаевой.

