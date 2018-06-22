Болезнь Плюшкиных: психиатры поставили диагноз любителям копить ненужный хлам

Пока вся страна борется с нелегальными свалками, отдельная категория граждан устраивает настоящие мусорные полигоны в своих домах. Мало кто знает, что привычка окружать себя ненужным хламом — это психическая болезнь, которая развивается, как правило, с возрастом и является разновидностью старческого слабоумия.

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Есть даже специальный термин — силлогомания, или синдром Плюшкина. Правда, страдают от него, как правило, не сами Плюшкины, а их соседи. Ведь такие квартиры — это как минимум источник грязи, вони, тараканов и грызунов. Как бороться с теми, кто захламляет свое жилье, отравляя жизнь окружающим, выяснял корреспондент НТВ Михаил Чебоненко.



Чуть свет Любовь Голубская снова вся в делах: с сумками и тележкой наперевес поднимается на третий этаж. Одной с такой тяжелой ношей непросто. Для жителей дома — это плохой знак: если Люба появилась с сумками и мешками, значит, скоро двор снова обрастет мусором.



Еще несколько дней назад в подъезде было не пройти. Любовь завалила лестничные клетки всем, что нашла на улице. Коммунальщики пришли на помощь жильцам.



Валерий Черкасов, директор МУК «ДЕЗ»: «С данной территории мы вывезли неделю назад четыре самосвала. Человек, который на себе носит в таком количестве… Надо позавидовать такому здоровью».



Валерий Козелин, сосед: «Носит доски, банки, склянки, бутылки. Все вывезли, а она позавчера опять на помойку пошла».



Накануне в подъезде снова появился старый шкаф, какие-то грабли, лопаты. Очищенный двор постепенно становится похож на мастерскую по шиномонтажу. Любовь это называет «облагородить территорию»: необычный дизайн, оригинальные газоны. К себе в квартиру никого не пускает, но, судя по обстановке на балконе, внутри тоже дело нечисто.



В народе это увлечение прозвали синдромом Плюшкина. Подобно гоголевскому персонажу, эти люди хранят дома все подряд. Пятиэтажка на окраине Москвы. Проходя мимо 65-й квартиры, люди ускоряют шаг и задерживают дыхание. Здесь живет пенсионерка, которая очень не любит общаться с соседями, зато любит собирать мусор, который они каждый день выбрасывают в контейнер. Как и когда женщина это делает, сказать никто не может. Но то, что свободного места в квартире все меньше, — очевидно. Достаточно взглянуть на окно и балкон. Коммунальщики решили вмешаться. Но общаться с хозяйкой — словно стучаться в закрытую дверь.



Специалисты в один голос заявляют: тяга к собирательству — это психическое заболевание, которое не вылечить. Как правило, от «синдрома Плюшкина» люди начинают страдать в зрелом возрасте. Сначала что-то жалко выбрасывать, потом хочется копить. Причем по внешним признакам они абсолютно здоровы — принудительное лечение не назначить. Почти всегда ведут себя спокойно, идут на диалог и свое увлечение как-то объясняют.



Владимир Файнзильберг, психиатр: «У людей есть стремление к накопительству, то есть они стаскивают в свою квартиру все, что попадается на пути — в хозяйстве пригодится. Это проявление первых звонков о настоящей старости, прогрессирующему слабоумию».



Парадокс, но по закону к этим людям тоже мало что применишь. Их дом — их крепость. Плюшкины практически непобедимы во всем мире. Подробнее — в репортаже НТВ.