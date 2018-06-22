    Башар Асад: переговоры с Трампом — пустая трата времени
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    Башар Асад: переговоры с Трампом — пустая трата времени

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    Башар Асад: переговоры с Трампом — пустая трата времени

    Башар Асад: переговоры с Трампом — пустая трата времени

    Башар Асад: переговоры с Трампом — пустая трата времени

      Переговоры с США бессмысленны и еще ни разу не приносили результата. Такое мнение в эксклюзивном интервью ведущей «Итогов недели» Ираде Зейналовой высказал президент Сирии Башар Асад.

      Башар Асад: «Диалог, общение, переговоры с противниками, да и не только противниками — это результативно. Но с первых переговоров с США в 1974 результатов не было никогда».

      По мнению Асада, проблема американских президентов в том, что они — заложники своих лобби: СМИ, крупных нефтегазовых и оружейных корпораций.

      Башар Асад: «Они могут говорить вам то, что вы хотите слышать, но делать все наоборот. Ситуация лишь усугубляется, и Трамп — очень яркий пример. На данный момент разговоры и обсуждения с американцам — просто пустая трата времени. Мы не хотим говорить с американцами лишь потому, что они американцы. Мы готовы ко всем переговорам, у которых будет результат, но не верим, что американская политика изменится в обозримом будущем».

      Интервью с Башаром Асадом покажут «Итоги недели» в это воскресенье в 19:00, а его полная версия выйдет в эфир НТВ в 23:00 того же дня.

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