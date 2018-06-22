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    Из центра Петербурга можно отправиться в Голливуд. Голливуд, Санкт-Петербург, выставки и музеи, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИз центра Петербурга можно отправиться в Голливуд

    Из центра Петербурга можно отправиться в Голливуд

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    Из центра Петербурга можно отправиться в Голливуд

    Из центра Петербурга можно отправиться в Голливуд

    Из центра Петербурга можно отправиться в Голливуд

      На Невском проспекте открылась выставка Movie Art.

      Посетители новой выставки могут лично поучаствовать в захватывающих сюжетных интерактивах, которые воссоздают сцены знаменитых голливудских картин.

      Позировать можно хоть с Халком, хоть в легендарном автомобиле De Lorean из «Назад в будущее». К слову, создатели выставки и не отрицают, что главная задача, которую они ставили, — это фотогеничность созданного антуража.

      Всего в декорациях выставки воссозданы сцены из 50 шедевров Голливуда, в которых посетителей встречают 62 киногероя.

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