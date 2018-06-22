Из центра Петербурга можно отправиться в Голливуд

На Невском проспекте открылась выставка Movie Art.

Посетители новой выставки могут лично поучаствовать в захватывающих сюжетных интерактивах, которые воссоздают сцены знаменитых голливудских картин.



Позировать можно хоть с Халком, хоть в легендарном автомобиле De Lorean из «Назад в будущее». К слову, создатели выставки и не отрицают, что главная задача, которую они ставили, — это фотогеничность созданного антуража.



Всего в декорациях выставки воссозданы сцены из 50 шедевров Голливуда, в которых посетителей встречают 62 киногероя.