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    В Мариинском-2 из «Царской невесты» сделали шекспировскую трагедию. Мариинский театр, Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Мариинском-2 из «Царской невесты» сделали шекспировскую трагедию

    В Мариинском-2 из «Царской невесты» сделали шекспировскую трагедию

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    В Мариинском-2 из «Царской невесты» сделали шекспировскую трагедию

    В <nobr>Мариинском-2</nobr> из «Царской невесты» сделали шекспировскую трагедию

      Новую форму знаменитой оперы Римского-Корсакова представляют в Петербурге.

      На второй сцене Мариинского театра оперу Римского-Корсакова «Царская невеста» поставили в духе шекспировского театра. Это решение режиссера Александра Кузина, известного и своими драматическими постановками, и оперой «Не только любовь» Родиона Щедрина на основной сцене Мариинки.

      Аналогии с произведениями английского драматурга очевидны. Публику ждет не бытовая драма, а шекспировская трагедия. Эта история о любви, которая, превращаясь в страсть, начинает убивать. По сюжету «Царской невесты» погибают и злодеи, и жертвы, пусть даже и не всё происходит на глазах у зрителей.

      Оформление выполнено с использованием графической пластики и стилизованных костюмов без излишних деталей. Хотя для женских нарядов золотые несколько увеличенные кокошники отчасти повторяют идею роскошного головного убора васнецовской «Царевны Лебедя».

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