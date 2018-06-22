В Мариинском-2 из «Царской невесты» сделали шекспировскую трагедию

Новую форму знаменитой оперы Римского-Корсакова представляют в Петербурге.

На второй сцене Мариинского театра оперу Римского-Корсакова «Царская невеста» поставили в духе шекспировского театра. Это решение режиссера Александра Кузина, известного и своими драматическими постановками, и оперой «Не только любовь» Родиона Щедрина на основной сцене Мариинки.



Аналогии с произведениями английского драматурга очевидны. Публику ждет не бытовая драма, а шекспировская трагедия. Эта история о любви, которая, превращаясь в страсть, начинает убивать. По сюжету «Царской невесты» погибают и злодеи, и жертвы, пусть даже и не всё происходит на глазах у зрителей.



Оформление выполнено с использованием графической пластики и стилизованных костюмов без излишних деталей. Хотя для женских нарядов золотые несколько увеличенные кокошники отчасти повторяют идею роскошного головного убора васнецовской «Царевны Лебедя».