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    «Помним»: петербуржцы зажигают свечи в День памяти и скорби. Великая Отечественная война, Санкт-Петербург, история, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Помним»: петербуржцы зажигают свечи в День памяти и скорби

    «Помним»: петербуржцы зажигают свечи в День памяти и скорби

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    «Помним»: петербуржцы зажигают свечи в День памяти и скорби

    «Помним»: петербуржцы зажигают свечи в День памяти и скорби

    «Помним»: петербуржцы зажигают свечи в День памяти и скорби

      Сегодня в Петербурге, как и по всей стране, приспущены государственные флаги. Артиллерийским выстрелом 22 июня ровно в 4 часа обозначили 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. В это же время в акватории Ладожского озера на рейде встали катера Ленинградской военно-морской базы.

      Более 100 человек ранним утром собрались у монумента героическим защитникам Ленинграда. Они выложили из горящих свечей надпись «Помним». Практически весь город в этот день проснулся раньше обычного.

      В Колпине в половине четвертого утра в Городском саду молодые люди отдали дань памяти погибшим и отстоявшим свободу своей страны. Ребята также присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти».

      На Дороге жизни прошел митинг на территории музея и состоялось открытие новой часовни. Это знак памяти и место поклонения тем, кто отдал свои жизни, защищая наше будущее на Ладоге.

      Сегодня на Пискарёвском мемориальном кладбище очень много ветеранов и тех, кто считает необходимым почтить память погибших. По традиции церемонию возложения цветов возглавил губернатор Георгий Полтавченко. Следом за ним последовали тысячи горожан, в руках они держали десятки тысяч красных гвоздик.

      Корреспондент НТВ Александр Щерба присоединился к акциям памяти.

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