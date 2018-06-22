«Помним»: петербуржцы зажигают свечи в День памяти и скорби

Сегодня в Петербурге, как и по всей стране, приспущены государственные флаги. Артиллерийским выстрелом 22 июня ровно в 4 часа обозначили 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. В это же время в акватории Ладожского озера на рейде встали катера Ленинградской военно-морской базы.

Более 100 человек ранним утром собрались у монумента героическим защитникам Ленинграда. Они выложили из горящих свечей надпись «Помним». Практически весь город в этот день проснулся раньше обычного.



В Колпине в половине четвертого утра в Городском саду молодые люди отдали дань памяти погибшим и отстоявшим свободу своей страны. Ребята также присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти».



На Дороге жизни прошел митинг на территории музея и состоялось открытие новой часовни. Это знак памяти и место поклонения тем, кто отдал свои жизни, защищая наше будущее на Ладоге.



Сегодня на Пискарёвском мемориальном кладбище очень много ветеранов и тех, кто считает необходимым почтить память погибших. По традиции церемонию возложения цветов возглавил губернатор Георгий Полтавченко. Следом за ним последовали тысячи горожан, в руках они держали десятки тысяч красных гвоздик.



Корреспондент НТВ Александр Щерба присоединился к акциям памяти.