Бразильерос vs лос тикос: южноамериканцы устроили карнавал перед матчем в Петербурге

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Несомненно, на берегах Невы сейчас гостит самая успешная сборная в истории футбола. По статистике, бразильцы выигрывают каждый четвертый мундиаль. Не зря желто-зеленых называют еще селесао, то есть избранные.В Россию наследники Пеле прилетели с четкой целью. Четыре года назад в полуфинале на домашней арене они были раздавлены будущими чемпионами — немцами со счетом 1:7. И теперь полны решимости растоптать своими бутсами даже воспоминания о том позоре, отмечаетСами южноамериканцы называют себя бразильерос, что значит лесорубы. И болельщики надеются, что их кумиры не наломают дров, как накануне аргентинцы. Тем более, селесао уже 16 лет без побед на чемпионате мира., болельщик (Бразилия): «Ставим на 3:0. Забьют Неймар, Коутиньо и снова Неймар. В таком красивом городе мы просто не можем не выиграть».При этом это единственная команда, участвовавшая во всех финальных стадиях.Тем временем северные соседи пентакампеонов, трехкратные чемпионы центрального региона костариканцы и не думают сдаваться. Не зря лос тикос, как называют сборную Коста-Рики, — гроза авторитетов и убийца чемпионов.Вся надежда латиноамериканцев на вратаря Кейлора Наваса, который своими руками сотворил сенсацию прошлого чемпионата и осчастливил маленькую и гордую страну. В тот момент, когда бразильцы еще не знали, что скоро будут рыдать, костариканцы уже плакали — но от счастья, когда дошли до четвертьфинала, пройдя группу с тремя бывшими чемпионами — Италией, Англией и Уругваем.Так что и теперь они борются не только за звание лучшей кофейной державы. Им вполне по зубам превратить оборонительные редуты желто-зеленых в нестройные фавелы.Как передает, в фан-зоне на Конюшенной площади болельщики очень серьезно следят за игрой. В первом тайме счет так и не был открыт. Тот карнавал, который устроили бразильцы накануне матча, сменился внимательным наблюдением за игрой.