Спасатели обнаружили с воздуха упавший в болото в ХМАО вертолет

Спасатели обнаружили вертолет
Ми-2, о возможной жесткой посадке которого ранее сообщили очевидцы.
Об обнаружении вертолета ТАСС сообщил источник в МЧС. Воздушное судно разрушено, добавил он.
ГУ МЧС по ХМАО: «Ми-2 обнаружен с воздуха в болотистой местности. Он сильно разрушен. Людей рядом нет».
Разбившийся вертолет, по некоторым данным, мог принадлежать одной из нефтяных компаний, ранее сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
На борту вертолета находился один пилот. Пока связаться с ним не удается — в районе падения воздушного судна нет связи. На место выехали оперативные службы.
О возможно падении вертолета на автодорогу в экстренные службы Ханты-Мансийского автономного округа ранее сообщили очевидцы.
ГУ МЧС по ХМАО: «Ми-2 обнаружен с воздуха в болотистой местности. Он сильно разрушен. Людей рядом нет».
Разбившийся вертолет, по некоторым данным, мог принадлежать одной из нефтяных компаний, ранее сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
На борту вертолета находился один пилот. Пока связаться с ним не удается — в районе падения воздушного судна нет связи. На место выехали оперативные службы.
О возможно падении вертолета на автодорогу в экстренные службы Ханты-Мансийского автономного округа ранее сообщили очевидцы.
Комментарии