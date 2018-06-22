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    Спасатели обнаружили с воздуха упавший в болото в ХМАО вертолет

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    Спасатели обнаружили с воздуха упавший в болото в ХМАО вертолет

    Спасатели обнаружили с воздуха упавший в болото в ХМАО вертолет

    Спасатели обнаружили вертолет Ми-2, о возможной жесткой посадке которого ранее сообщили очевидцы.

    Об обнаружении вертолета ТАСС сообщил источник в МЧС. Воздушное судно разрушено, добавил он.

    ГУ МЧС по ХМАО: «Ми-2 обнаружен с воздуха в болотистой местности. Он сильно разрушен. Людей рядом нет».

    Разбившийся вертолет, по некоторым данным, мог принадлежать одной из нефтяных компаний, ранее сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

    На борту вертолета находился один пилот. Пока связаться с ним не удается — в районе падения воздушного судна нет связи. На место выехали оперативные службы.

    О возможно падении вертолета на автодорогу в экстренные службы Ханты-Мансийского автономного округа ранее сообщили очевидцы.

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