Фанаты из Колумбии спасли тонущего россиянина: видео

Колумбийские болельщики пришли на помощь подвыпившему российскому фанату, который решил искупаться, но не смог выбраться на берег самостоятельно.

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Колумбия

Видеозапись спасения, обозначенная хештегами #колумбийскиегерои и #этоколумбия, опубликована в Сети. В комментариях сообщается, что колумбийские болельщики сидели в кафе в Казани, как вдруг мужчина за соседним столом сбросил с себя одежду и прыгнул в реку.



Зарубежные гости сначала подумали, что это какая-то азартная игра, однако спустя несколько минут поняли, что ситуация вышла из-под контроля и бросились спасать тонущего, говорится в комментарии к видео. Один из болельщиков, зацепившись за шланг, чтобы держаться на плаву, помог россиянину выбраться на берег.



Спасенный поблагодарил иностранцев за помощь на английском.



