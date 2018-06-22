    Фанаты из Колумбии спасли тонущего россиянина: видео. Казань, Колумбия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФанаты из Колумбии спасли тонущего россиянина: видео

    Фанаты из Колумбии спасли тонущего россиянина: видео

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    • Фото: Historias Mono / youtube.com
    Фанаты из Колумбии спасли тонущего россиянина: видео

    Фанаты из Колумбии спасли тонущего россиянина: видео

    Фанаты из Колумбии спасли тонущего россиянина: видео
    • Фото: Historias Mono / youtube.com

      • Колумбийские болельщики пришли на помощь подвыпившему российскому фанату, который решил искупаться, но не смог выбраться на берег самостоятельно.

      Видеозапись спасения, обозначенная хештегами #колумбийскиегерои и #этоколумбия, опубликована в Сети. В комментариях сообщается, что колумбийские болельщики сидели в кафе в Казани, как вдруг мужчина за соседним столом сбросил с себя одежду и прыгнул в реку.

      Зарубежные гости сначала подумали, что это какая-то азартная игра, однако спустя несколько минут поняли, что ситуация вышла из-под контроля и бросились спасать тонущего, говорится в комментарии к видео. Один из болельщиков, зацепившись за шланг, чтобы держаться на плаву, помог россиянину выбраться на берег.

      Спасенный поблагодарил иностранцев за помощь на английском.

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