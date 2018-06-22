Глава ЛНР назвал правильным пожизненный приговор Порошенко

Глава ЛНР Леонид Пасечник прокомментировал решение «Украинского народного трибунала» (УНТ), который вынес приговор киевскому руководству.
Пасечник подчеркнул, что считает приговор правильным, и отметил, что все виновные в преступлениях против народа должны быть наказаны.
Леонид Пасечник, исполняющий обязанности главы ЛНР: «Я согласен с приговором, разделяю мнение жителей, которые сегодня здесь собрались. Все правильно. Виновные должны понести наказание за преступления, совершенные против народа».
Также Пасечник заявил, что считает УНТ «мощным механизмом», и отметил, что «преступное руководство Киева судили по законам Украины», сообщает «Луганский информационный центр».
Напомним, ранее сегодня «Украинский народный трибунал» на заседании в Луганске признал Петра Порошенко и еще семь представителей киевского руководства виновными в военных преступлениях в Донбассе. Политиков заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.
В ответ в Киеве заявили, что судей «Украинского народного трибунала» от «психоза» смогут вылечить вооруженные силы Украины.
Леонид Пасечник, исполняющий обязанности главы ЛНР: «Я согласен с приговором, разделяю мнение жителей, которые сегодня здесь собрались. Все правильно. Виновные должны понести наказание за преступления, совершенные против народа».
Также Пасечник заявил, что считает УНТ «мощным механизмом», и отметил, что «преступное руководство Киева судили по законам Украины», сообщает «Луганский информационный центр».
Напомним, ранее сегодня «Украинский народный трибунал» на заседании в Луганске признал Петра Порошенко и еще семь представителей киевского руководства виновными в военных преступлениях в Донбассе. Политиков заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.
В ответ в Киеве заявили, что судей «Украинского народного трибунала» от «психоза» смогут вылечить вооруженные силы Украины.
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