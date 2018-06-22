    Глава ЛНР назвал правильным пожизненный приговор Порошенко

    комментировать

    Глава ЛНР назвал правильным пожизненный приговор Порошенко

    Глава ЛНР назвал правильным пожизненный приговор Порошенко

    Глава ЛНР Леонид Пасечник прокомментировал решение «Украинского народного трибунала» (УНТ), который вынес приговор киевскому руководству.

    Пасечник подчеркнул, что считает приговор правильным, и отметил, что все виновные в преступлениях против народа должны быть наказаны.

    Леонид Пасечник, исполняющий обязанности главы ЛНР: «Я согласен с приговором, разделяю мнение жителей, которые сегодня здесь собрались. Все правильно. Виновные должны понести наказание за преступления, совершенные против народа».

    Также Пасечник заявил, что считает УНТ «мощным механизмом», и отметил, что «преступное руководство Киева судили по законам Украины», сообщает «Луганский информационный центр».

    Напомним, ранее сегодня «Украинский народный трибунал» на заседании в Луганске признал Петра Порошенко и еще семь представителей киевского руководства виновными в военных преступлениях в Донбассе. Политиков заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.

    В ответ в Киеве заявили, что судей «Украинского народного трибунала» от «психоза» смогут вылечить вооруженные силы Украины.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru