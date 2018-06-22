Бари Алибасов обвинил бывшего солиста «На-На» в краже бренда

Создатель легендарной группы «На-На» поссорился с одним из своих музыкальных воспитанников. Претензии у Бари Алибасова возникли к Владимиру Лёвкину. Бессменный продюсер уличил бывшего солиста группы в нечестном пиаре.

Бари Алибасов уличил экс-солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина в нечестном использовании бренда. Предметом раздора стала афиша, на которой Лёвкин заявлен как участник «золотого состава» группы. Алибасов заявляет, что Лёвкин почти 20 лет не имеет к квартету никакого отношения.



Бари Алибасов, музыкальный продюсер: «Люди, увидев афишу На-На, идут покупают билеты, приходят на концерт, а там… Человек поет песни из репертуара группы „На-На“ совершено противным, не певческим голосом, еще и нестройно. Конечно, меня это взбесило!»



Теперь заслуженный артист России готов судиться с бывшим «нанайцем». Он утверждает, что у группы никогда не было «золотого состава». Владимир Лёвкин, который в 90-е годы был солистом коллектива в течение 10 лет, своей вины в случившемся не видит. Он говорит, что зрители до сих пор помнят его как Вову из «На-На».



Владимир Лёвкин, певец: «Я не виноват в том, что он (Алибасов — прим. НТВ.Ru) внедрил в головы людей, что „На-На“ — это Лёвкин. И человек, который делал эту афишу, — которая, кстати, провисела два часа, — чисто автоматически, увидев фамилию Левкин, поставил „На-На“. Он был оштрафован и уволен».



Однако Алибасов утверждает, что афиши размещены во многих городах в России и за границей. Он также решил найти запись концерта, на котором выступал его бывший подопечный. Оказалось, что звезда Лёвкина все еще горит лишь благодаря тому, что тот распевает знаменитые шлягеры «На-На».



Бари Алибасов: «Ни петь, ни пластики. Еще и умудряется живьем рот открывать. Пусть хотя бы „фанеру“» включал. Просто стыдно слушать. И это все называется «На-на».



Свое детище, как и нынешних участников группы, Алибасов не намерен давать никому в обиду. Юристы уже подготовили документы для подачи иска о защите авторских прав.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.