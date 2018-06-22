    Путин назначил зятя Ельцина своим советником

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    Путин назначил зятя Ельцина своим советником

    Путин назначил зятя Ельцина своим советником

    Валентин Юмашев назначен советником президента на общественных началах.

    Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

    Также глава государства назначил своим советником председателя правительства Чечни Абубакара Эдельгериева, Инну Биленкину — начальником управления президента РФ по научно-образовательной политике, Анну Куликову — начальником управления протокола президента, Андрея Липова — начальником управления по развитию информационно-коммуникационных технологий, Александра Манжосина — главой Управления президента по внешней политике.

    Кроме того, Сергей Новиков назначен начальником управления по общественным проектам, Александр Смирнов — главой управления по общественным связям и коммуникациям, Антон Фёдоров — руководителем управления по вопросам государственной службы и кадров, а Андрей Чоботов — начальником управления по вопросам противодействия коррупции, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Путин также подписал указ об освобождении от должности советника президента Александра Бедрицкого.

    Валентин Юмашев женат на Татьяне Дьяченко, дочери Бориса Ельцина. В 1997–1998 годах был руководителем администрации президента.

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