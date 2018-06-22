НТВ снимет российскую версию остросюжетного сериала «Фальшивый флаг»

Российскую адаптацию остросюжетной шпионской драмы «Фальшивый флаг» (False Flag) готовит НТВ. Телеканал приобрел права у мирового дистрибутора телевизионного контента Keshet International.

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Мировая премьера сериала «Фальшивый флаг» состоялась в феврале 2015 года на Берлинском международном кинофестивале. Остросюжетная драма получила приз зрительских симпатий на фестивале France Mania. Также «Фальшивый флаг» стал первым неанглоязычным форматом, приобретенным компанией Fox International для адаптации.



Действие картины начинается с того, что по всем телеканалам России и мира передают экстренную новость: в гостинице на Кипре во время неофициального визита был похищен министр обороны Турции. Турецкие спецслужбы публикуют фотографии паспортов подозреваемых, все они — россияне с двойным гражданством. Утверждается, что эти люди — глубоко законспирированные агенты российских спецслужб, которые несколько лет готовили эту операцию.



Ответственным за расследование инцидента назначают полковника ФСБ Турбина. Он отдает приказ о задержании пятерых подозреваемых. Удается схватить всех, кроме одного. Турбин находит подтверждение тому, что у всех четверых задержанных есть второе гражданство, все они в момент похищения находились за границей и теоретически могли выехать на Кипр по второму паспорту. Постепенно вскрывается тайная жизнь каждого из подозреваемых.



Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телеканала НТВ: «НТВ успешно адаптирует зарубежные форматы. В нашем эфире были показаны российские версии американского сериала „Бесстыдники“ и скандинавского „Моста“, в настоящее время идут съемки российской адаптации детектива „Хорошая жена“. Остросюжетная шпионская драма „Фальшивый флаг“ уже завоевала сердца телезрителей и собрала внушительный букет фестивальных наград. Мы рады, что телеканал НТВ получил возможность представить его российской аудитории».



Керен Шаар, управляющий директор, президент по дистрибуции Keshet International: «Множество лицензионных сделок в Центральной и Восточной Европе в последнее время основывается на феноменальном успехе сериала Traffic Light в России и Your Family Or Mine в Греции и указывает на то, что израильские драмы и комедии прекрасно принимаются зрителями Центральной, Восточной Европы и других стран в качестве ли готовых продуктов или адаптируемых форматов».



Режиссером-постановщиком 8-серийного шпионского детектива станет Сергей Чекалов.