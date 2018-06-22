    Журналисту из Нигерии вернули сумку с деньгами и документами

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    Журналисту из Нигерии вернули сумку с деньгами и документами

    Журналисту из Нигерии вернули сумку с деньгами и документами

    В Волгограде местные жители помогли журналисту из Нигерии, который приехал освещать футбольные матчи сборной своей страны, найти потерянную сумку с дорогой камерой, деньгами и документами.

    Сумку нигерийский журналист радиостанции City 105,1 FM Ннамди Обания потерял по дороге из аэропорта в отель. В ней находились фотокамера, микрофон, документы и деньги. Корреспондент приехал в Волгоград, чтобы осветить матч Исландии с Нигерией, который состоится сегодня вечером, и был очень расстроен, когда обнаружил пропажу.

    Вещи корреспондента нашли жители города и принесли их в полицию.

    Из сообщения администрации Волгограда: «Полицейские через городской пресс-центр нашли контакты журналиста и вернули ему потерянную сумку».

    Ннамди Обания поблагодарил волгоградцев и полицейских за честность и порядочность, сообщает РИА Новости.

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