Журналисту из Нигерии вернули сумку с деньгами и документами

В Волгограде местные жители помогли журналисту из Нигерии, который приехал освещать футбольные матчи сборной своей страны, найти потерянную сумку с дорогой камерой, деньгами и документами.
Сумку нигерийский журналист радиостанции City 105,1 FM Ннамди Обания потерял по дороге из аэропорта в отель. В ней находились фотокамера, микрофон, документы и деньги. Корреспондент приехал в Волгоград, чтобы осветить матч Исландии с Нигерией, который состоится сегодня вечером, и был очень расстроен, когда обнаружил пропажу.
Вещи корреспондента нашли жители города и принесли их в полицию.
Из сообщения администрации Волгограда: «Полицейские через городской пресс-центр нашли контакты журналиста и вернули ему потерянную сумку».
Ннамди Обания поблагодарил волгоградцев и полицейских за честность и порядочность, сообщает РИА Новости.
Вещи корреспондента нашли жители города и принесли их в полицию.
Из сообщения администрации Волгограда: «Полицейские через городской пресс-центр нашли контакты журналиста и вернули ему потерянную сумку».
Ннамди Обания поблагодарил волгоградцев и полицейских за честность и порядочность, сообщает РИА Новости.
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