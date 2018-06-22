    В Братске арестовали мужчину, задушившего 9-летнюю девочку

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    В Братске арестовали мужчину, задушившего 9-летнюю девочку

    В Братске арестовали мужчину, задушившего <nobr>9-летнюю</nobr> девочку

    В Иркутской области суд избрал меру пресечения жителю Братска, которого задержали по подозрению в убийстве 9-летней Алины.

    43-летний мужчина, который ранее был судим, взят под стражу до 11 августа.

    Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетней», сообщает РИА Новости.

    смотретьВ Иркутской области пропала 9-летняя девочка
    В Иркутской области пропала 9-летняя девочка
    Напомним, 9-летняя Алина отправилась на прогулку и пропала 9 июня. А через 11 дней поисков был задержан мужчина, который мог иметь отношение к исчезновению ребенка. Во время допроса он признался, что задушил девочку, и показал, где спрятал тело.

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