В Братске арестовали мужчину, задушившего 9-летнюю девочку

В Иркутской области суд избрал меру пресечения жителю Братска, которого задержали по подозрению в убийстве
9-летней Алины.
43-летний мужчина, который ранее был судим, взят под стражу до 11 августа.
Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетней», сообщает РИА Новости.
Напомним, 9-летняя Алина отправилась на прогулку и пропала 9 июня. А через 11 дней поисков был задержан мужчина, который мог иметь отношение к исчезновению ребенка. Во время допроса он признался, что задушил девочку, и показал, где спрятал тело.
Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетней», сообщает РИА Новости.
Напомним, 9-летняя Алина отправилась на прогулку и пропала 9 июня. А через 11 дней поисков был задержан мужчина, который мог иметь отношение к исчезновению ребенка. Во время допроса он признался, что задушил девочку, и показал, где спрятал тело.
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